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Πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στην Αμαλιάπολη
Πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στην Αμαλιάπολη
Επιχειρούν 2 πυροσβεστικά οχήματα και μεταβαίνει 1 πυροσβεστικό κλιμάκιο, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός
Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο ελληνικής σημαίας εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας.
Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 2 πυροσβεστικά οχήματα και μεταβαίνει 1 πυροσβεστικό κλιμάκιο ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 2 πυροσβεστικά οχήματα και μεταβαίνει 1 πυροσβεστικό κλιμάκιο ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
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