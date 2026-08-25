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ΠΑΟΚ: Χωρίς Ζίβκοβιτς στη ρεβάνς με τη Μπραν, απορρίφθηκε η ένσταση
ΠΑΟΚ: Χωρίς Ζίβκοβιτς στη ρεβάνς με τη Μπραν, απορρίφθηκε η ένσταση
Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αναχωρεί την Τετάρτη για τη Νορβηγία
Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε το απόγευμα της Τρίτης η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την ρεβάνς με αντίπαλο τη Μπραν στο Μπέργκεν.
Οι Μεϊτέ και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, πραγματοποιώντας και τρέξιμο στο γήπεδο. Παράλληλα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Πέμπτης, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση του ΠΑΟΚ και διατήρησε την τιμωρία των δύο αγωνιστικών.
Το πρωί της Τετάρτης (26/8), ο Δικέφαλος θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ με προορισμό το Μπέργκεν.Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:00 (τοπική ώρα), ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει την τελευταία του προπόνηση στο Brann Stadion.
Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα πρώτα 15 λεπτά. Νωρίτερα, στις 18:30, στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι και του Χρήστου Ζαφείρη.Η Μπραν θα προπονηθεί στις 10:30 (τοπική ώρα) στο αθλητικό της κέντρο, με τα πρώτα 15 λεπτά του προγράμματος να είναι επίσης ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Η συνέντευξη Τύπου του Έιρικ Χόρνελαντ και ενός ποδοσφαιριστή της Μπραν θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 στην αίθουσα Τύπου του Brann Stadion.
Οι Μεϊτέ και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, πραγματοποιώντας και τρέξιμο στο γήπεδο. Παράλληλα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Πέμπτης, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση του ΠΑΟΚ και διατήρησε την τιμωρία των δύο αγωνιστικών.
Το πρωί της Τετάρτης (26/8), ο Δικέφαλος θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ με προορισμό το Μπέργκεν.Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:00 (τοπική ώρα), ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει την τελευταία του προπόνηση στο Brann Stadion.
Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα πρώτα 15 λεπτά. Νωρίτερα, στις 18:30, στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι και του Χρήστου Ζαφείρη.Η Μπραν θα προπονηθεί στις 10:30 (τοπική ώρα) στο αθλητικό της κέντρο, με τα πρώτα 15 λεπτά του προγράμματος να είναι επίσης ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Η συνέντευξη Τύπου του Έιρικ Χόρνελαντ και ενός ποδοσφαιριστή της Μπραν θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 στην αίθουσα Τύπου του Brann Stadion.
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