Ο Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026
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Απόστολος Χρήστου χρυσό μετάλλιο Μεσογειακοί Αγώνες 2026 Κολύμβηση

Ο Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026

Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων με 52.34 - Χάλκινος ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης

Ο Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026
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Άλλη μια σπουδαία διάκριση για τον Απόστολο Χρήστου, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026 στον Τάραντα.

Στην τελευταία του παράσταση στους αγώνες ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων με 52.34. Παρέα του στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 54.54.

Ο Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026

Ο Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026

Πριν από μερικές ημέρες ο Χρήστου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Παρίσι στα 100μ ύπτιο με χρόνο 52.27. Σήμερα πανηγύρισε το 2ο χρυσό μετάλλιο στον Τάραντα μετά τα 50μ. ύπτιο, ενώ πήρε και το ασημένιο με την ομάδα 4Χ100 μικτή ομαδική mixed. Έτσι, η συλλογή του στους Μεσογειακούς Αγώνες έφτασε τα οκτώ μετάλλια (τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια, δύο χάλκινα).

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«Να χτίσουμε μια νοοτροπία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Los Angeles»

Πολύ χαρούμενος για την επίδοση του στα 100μ ύπτιο, δηλώνει ο Απόστολος Χρήστου αλλά και για τη συνολική επίδοση της ελληνικής κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες. «Είναι πολύ όμορφο να πρωταγωνιστούμε σε μια τέτοια διοργάνωση γιατί μας δίνει αυτοπεποίθηση και χρειαζόμαστε τους αγώνες για να χτίσουμε μια νοοτροπία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Los Angeles».

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