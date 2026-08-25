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Ο Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026
Ο Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026
Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων με 52.34 - Χάλκινος ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης
Άλλη μια σπουδαία διάκριση για τον Απόστολο Χρήστου, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026 στον Τάραντα.
Στην τελευταία του παράσταση στους αγώνες ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων με 52.34. Παρέα του στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 54.54.
Πριν από μερικές ημέρες ο Χρήστου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Παρίσι στα 100μ ύπτιο με χρόνο 52.27. Σήμερα πανηγύρισε το 2ο χρυσό μετάλλιο στον Τάραντα μετά τα 50μ. ύπτιο, ενώ πήρε και το ασημένιο με την ομάδα 4Χ100 μικτή ομαδική mixed. Έτσι, η συλλογή του στους Μεσογειακούς Αγώνες έφτασε τα οκτώ μετάλλια (τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια, δύο χάλκινα).
Πολύ χαρούμενος για την επίδοση του στα 100μ ύπτιο, δηλώνει ο Απόστολος Χρήστου αλλά και για τη συνολική επίδοση της ελληνικής κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες. «Είναι πολύ όμορφο να πρωταγωνιστούμε σε μια τέτοια διοργάνωση γιατί μας δίνει αυτοπεποίθηση και χρειαζόμαστε τους αγώνες για να χτίσουμε μια νοοτροπία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Los Angeles».
Στην τελευταία του παράσταση στους αγώνες ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων με 52.34. Παρέα του στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 54.54.
Πριν από μερικές ημέρες ο Χρήστου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Παρίσι στα 100μ ύπτιο με χρόνο 52.27. Σήμερα πανηγύρισε το 2ο χρυσό μετάλλιο στον Τάραντα μετά τα 50μ. ύπτιο, ενώ πήρε και το ασημένιο με την ομάδα 4Χ100 μικτή ομαδική mixed. Έτσι, η συλλογή του στους Μεσογειακούς Αγώνες έφτασε τα οκτώ μετάλλια (τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια, δύο χάλκινα).
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πολύ χαρούμενος για την επίδοση του στα 100μ ύπτιο, δηλώνει ο Απόστολος Χρήστου αλλά και για τη συνολική επίδοση της ελληνικής κολύμβησης στους Μεσογειακούς Αγώνες. «Είναι πολύ όμορφο να πρωταγωνιστούμε σε μια τέτοια διοργάνωση γιατί μας δίνει αυτοπεποίθηση και χρειαζόμαστε τους αγώνες για να χτίσουμε μια νοοτροπία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Los Angeles».
«Να χτίσουμε μια νοοτροπία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Los Angeles»
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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