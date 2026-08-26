Οι Γάλλοι επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Κάσερες για τον Ολυμπιακό
SPORTS
Ολυμπιακός Κριστιάν Κάσερες

Οι Γάλλοι επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Κάσερες για τον Ολυμπιακό

Βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, με την Τουλούζ να του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης με σημαντική αύξηση αποδοχών

Οι Γάλλοι επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Κάσερες για τον Ολυμπιακό
Νεότερα δημοσιεύματα από το εξωτερικό επαναφέρουν στο προσκήνιο την περίπτωση του Κρίστιαν Κάσερες για τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με το «sport.fr», οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Τουλούζ έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τον Κάσερες να είναι πιθανό να ταξιδέψει στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Κάσερες βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, με την Τουλούζ να του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης με σημαντική αύξηση αποδοχών.

Την ίδια στιγμή, το «LesViolets.com» αναφέρει ότι ο παίκτης είχε απορρίψει προηγούμενη πρόταση του Ολυμπιακού, παρότι η Τουλούζ φέρεται να είχε αποδεχθεί προσφορά περίπου 10 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του, το «Tuttomercatoweb» συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό στους ενδιαφερόμενους και εκτιμά ότι η αποχώρηση του Κάσερες από την Τουλούζ παραμένει πιθανή πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

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