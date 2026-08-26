Οι Γάλλοι επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Κάσερες για τον Ολυμπιακό

Βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, με την Τουλούζ να του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης με σημαντική αύξηση αποδοχών