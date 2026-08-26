Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Οι Γάλλοι επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Κάσερες για τον Ολυμπιακό
Οι Γάλλοι επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Κάσερες για τον Ολυμπιακό
Βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, με την Τουλούζ να του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης με σημαντική αύξηση αποδοχών
Νεότερα δημοσιεύματα από το εξωτερικό επαναφέρουν στο προσκήνιο την περίπτωση του Κρίστιαν Κάσερες για τον Ολυμπιακό.
Σύμφωνα με το «sport.fr», οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Τουλούζ έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τον Κάσερες να είναι πιθανό να ταξιδέψει στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Ο Κάσερες βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, με την Τουλούζ να του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης με σημαντική αύξηση αποδοχών.
Την ίδια στιγμή, το «LesViolets.com» αναφέρει ότι ο παίκτης είχε απορρίψει προηγούμενη πρόταση του Ολυμπιακού, παρότι η Τουλούζ φέρεται να είχε αποδεχθεί προσφορά περίπου 10 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του, το «Tuttomercatoweb» συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό στους ενδιαφερόμενους και εκτιμά ότι η αποχώρηση του Κάσερες από την Τουλούζ παραμένει πιθανή πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.
Σύμφωνα με το «sport.fr», οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Τουλούζ έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τον Κάσερες να είναι πιθανό να ταξιδέψει στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Ο Κάσερες βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, με την Τουλούζ να του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης με σημαντική αύξηση αποδοχών.
Την ίδια στιγμή, το «LesViolets.com» αναφέρει ότι ο παίκτης είχε απορρίψει προηγούμενη πρόταση του Ολυμπιακού, παρότι η Τουλούζ φέρεται να είχε αποδεχθεί προσφορά περίπου 10 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του, το «Tuttomercatoweb» συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό στους ενδιαφερόμενους και εκτιμά ότι η αποχώρηση του Κάσερες από την Τουλούζ παραμένει πιθανή πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα