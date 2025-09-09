Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Davis Cup: Χωρίς θεατές ο αγώνας μεταξύ Καναδά και Ισραήλ
Αποφασίστηκε διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών στο Χάλιφαξ λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια
Ο αγώνας του Davis Cup μεταξύ Καναδά και Ισραήλ θα διεξαχθεί χωρίς θεατές αυτό το Σαββατοκύριακο στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, λόγω κλιμακούμενων ανησυχιών για την ασφάλεια, ανακοίνωσε (9/9) η Tennis Canada, που έλαβε την απόφαση σε συνεννόηση με τη Διεθνή Ομοσπονδία Τένις.
Όπως αναφέρθηκε, πληροφορίες από τις τοπικές αρχές και τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας υπέδειξαν κίνδυνο σημαντικής διαταραχής της διοργάνωσης.
Τετρακόσιοι ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές, αθλητές και συγγραφείς κάλεσαν την Tennis Canada σε ανοιχτή επιστολή να ακυρώσει τον αγώνα.
«Στην καρδιά αυτής της δύσκολης απόφασης βρίσκεται η ευθύνη μας να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτός ο αγώνας Davis Cup μπορεί να πραγματοποιηθεί», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της Tennis Canada, Γκάβιν Ζιβ.
«Αναγκαστήκαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το να παίζουμε κεκλεισμένων των θυρών ήταν ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε τους εμπλεκόμενους και να διατηρήσουμε την ίδια την εκδήλωση».
Το Davis Cup είναι η κορυφαία διεθνής ομαδική διοργάνωση στο ανδρικό τένις.
Ο νικητής θα προκριθεί στον 1ο γύρο των προκριματικών του 2026, με την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο του Davis Cup του 2026.
