Super League 1: Στο ΟΑΚΑ ή στη Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Το Παγκρήτιο δεν είναι ακόμα έτοιμο και η Λίγκα αποφάσισε ΟΑΚΑ και εάν και αυτό δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει τον αγώνα τότε θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο
Αυτό αποφάσισε η Super League στη σημερινή της συνεδρίαση. Η διοργανώτρια όρισε το ματς στο ΟΑΚΑ αλλά εάν έως την Παρασκευή (12:00) δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) θα γίνει στη Λεωφόρο.
Η ανακοίνωση της Λίγκας
«Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αλλαγή έδρας διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω ακαταλληλότητας του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου Σταδίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Αν μέχρι την Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) εξουσιοδοτείται η Super League για τον ορισμό διεξαγωγής του αγώνα στο γήπεδο "Απ. Νικολαΐδης".».
