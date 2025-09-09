Super League 1: Στο ΟΑΚΑ ή στη Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Super League 1: Στο ΟΑΚΑ ή στη Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Το Παγκρήτιο δεν είναι ακόμα έτοιμο και η Λίγκα αποφάσισε ΟΑΚΑ και εάν και αυτό δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει τον αγώνα τότε θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο

Το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 ανάμεσα στον ΟΦΗ και στον ΠΑΟΚ δεν θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Παγκρήτιο αλλά στο ΟΑΚΑ ή στη Λεωφόρο. 

Αυτό αποφάσισε η Super League στη σημερινή της συνεδρίαση. Η διοργανώτρια όρισε το ματς στο ΟΑΚΑ αλλά εάν έως την Παρασκευή (12:00)  δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) θα γίνει στη Λεωφόρο. 

Η ανακοίνωση της Λίγκας 

«Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αλλαγή έδρας διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω ακαταλληλότητας του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου Σταδίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Αν μέχρι την Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) εξουσιοδοτείται η Super League για τον ορισμό διεξαγωγής του αγώνα στο γήπεδο "Απ. Νικολαΐδης".».


