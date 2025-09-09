Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Απολογήθηκε στους Έλληνες δημοσιογράφους ο Κουρτινάιτις μετά τα «όχι» σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης
Ο προπονητής της Λιθουανίας με μήνυμά του απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του προς τους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου
O Ρίμας Κουρτινάιτις απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του προς τους Έλληνες δημοσιογράφους.
Ο προπονητής των Λιθουανών αρχικά μίλησε με τους δημοσιογράφους από τη χώρα του, όμως απέφυγε τους Έλληνες απεσταλμένους μια μέρα πριν τον ημιτελικό με την Εθνική μας. Περίπου 30 Έλληνες δημοσιογράφοι τον περίμεναν για δηλώσεις, αλλά εκείνος γύρισε, κοίταξε και αποφάσισε να φύγει χωρίς να μιλήσει.
Ο Κουρτινάιτις με μήνυμά του απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του προς τους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου.
«Αγαπητοί Έλληνες Δημοσιογράφοι,
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, θέλει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για την παρεξήγηση που συνέβη απόψε.
Ο υπεύθυνος της ομάδας μας, Λίνας Κλέιζα, και ο αρχηγός, Γιονάς Βαλαντσιούνας, ήταν όλοι έτοιμοι για τη προγραμματισμένη συνέντευξη μαζί σας. Ωστόσο, ο προπονητής Ρίμας παρεξήγησε την κατάσταση, πιστεύοντας ότι ο Λίνας είχε ήδη καλύψει τα πάντα σχετικά με τον επερχόμενο αγώνα.
Για να διορθωθεί η κατάσταση, ο προπονητής Ρίμας θα ήθελε πολύ να έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί σας και να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτησή σας, όσο χρόνο χρειαστεί. Θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά την αυριανή πρωινή προπόνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του αγώνα από τις 11:20 έως τις 12:20.
Ο προπονητής σέβεται πραγματικά το ελληνικό μπάσκετ και τους παθιασμένους οπαδούς του. Έχει όμορφες αναμνήσεις από την υποστήριξη που έλαβε η Λιθουανία κατά το Ευρωμπάσκετ 1995, και εκτιμά βαθιά τη σύνδεση μεταξύ των ομάδων μας. Αγαπά το ελληνικό μπάσκετ και την όμορφη χώρα της Ελλάδας. Θυμάται την κατάμεστη αρένα του Ευρωμπάσκετ 1995 να χειροκροτεί τη Λιθουανία στον τελικό, μια όμορφη στιγμή της καριέρας του που θα θυμάται για πάντα.
Για ακόμη μία φορά, ζητούμε συγγνώμη στους Έλληνες δημοσιογράφους και τους φιλάθλους του μπάσκετ για αυτήν την παρεξήγηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους αύριο!»
