ΕΠΟ για το Ελλάδα-Δανία: «Στηρίζουμε με πάθος την Εθνική, όχι λέιζερ όχι πυρσούς»

Εφιστούμε την προσοχή όλων, προκειμένου να παραμείνουν κενές και ελεύθερες οι είσοδοι και οι σκάλες των εξεδρών.Επισημαίνεται ότι τα εισιτήρια του αγώνα διατέθηκαν στους φιλάθλους αποκλειστικά και μόνον από το ticketmaster.gr και το pame-ethniki.gr. Για εισιτήρια που έχουν διατεθεί από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, την ευθύνη φέρουν οι αγοραστές.Τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσέγγιση του γηπέδου σε φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων. Όλοι οι φίλαθλοι, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα, οφείλουν να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν πρωτότυπο έγγραφο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο όπως το διαβατήριο και το δίπλωμα και να το έχουν μαζί τους, καθώς θα διενεργούνται έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.Επιπλέον συνιστάται στους φιλάθλους να έχουν τα εισιτήρια τους κατεβασμένα στο κινητό για ευκολία στους ελέγχους.-Μόνο μπλούζες, κασκόλ και διακριτικά της Εθνικής Ομάδας επιτρέπονται στο γήπεδο και θα απαγορευθεί η είσοδος σε όποιον διαθέτει διακριτικά συλλόγων.-Το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και προϊόντων καπνού δεν επιτρέπεται εντός του γηπέδου.-Δεν επιτρέπονται μπουκάλια νερού μέσα στο γήπεδο. Τα νερό θα πωλούνται εντός της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους.Απαγορεύονται ακόμη αυστηρά:α) σακούλες μεγαλύτερες από A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm).β) όπλα οποιουδήποτε είδους ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προσαρμοστεί για χρήση ως όπλο (συμπεριλαμβανομένων των ομπρελών).γ) μπουκάλια, κανάτες ή κουτάκια κάθε είδους, καθώς και άλλα αντικείμενα από πλαστικό, γυαλί ή οποιοδήποτε άλλα εύθραυστο υλικό, εκτός από αντικείμενα που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους.δ) πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, σκόνη καπνού, βόμβες καπνού ή άλλα πυροτεχνήματα.ε) δοχεία ψεκασμού αερίων, διαβρωτικές/εύφλεκτες ουσίες, βαφές ή δοχεία που περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για την υγεία.στ) καλύμματα προσώπου, κράνη, fullface και μάσκες σκι.ζ) συσκευές λέιζερ.η) drones.θ) τρόφιμα οποιουδήποτε είδους, εκτός από είδη που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους.ι) αλκοόλ, ναρκωτικά ή άλλες μεθυστικές, επικίνδυνες ουσίες, εκτός από τις ουσίες που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους·ια) κάθε προσβλητικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό, θρησκευτικό, πολιτικό ή άλλο παράνομο/απαγορευμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένου προπαγανδιστικού υλικού που προάγει διακρίσεις.ιβ) οποιαδήποτε διαφημιστικά, εμπορικά αντικείμενα ή υλικά, συμπεριλαμβανομένων πανό, πινακίδων, συμβόλων και φυλλαδίων.ιγ) εύκαμπτα κοντάρια σημαίας που υπερβαίνουν το 1 (ένα) μέτρο σε μήκος και 1 (ένα) cm σε διάμετρο.ιδ) πανό ή σημαίες μεγαλύτερες από 2,0 (δύο) x 1,5 (ενάμιση) μέτρα. Μικρότερες σημαίες και πανό μπορεί να επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατασκευασμένα από υλικά που θεωρούνται άφλεκτα και τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Όλα τα banner ή οι σημαίες μεγαλύτερες από 2.0 (δύο) x 1,5 (ενάμιση) μέτρα επιτρέπονται μόνο με γραπτή αίτηση επιβεβαιωμένη από την UEFA ή την ΕΠΟ.ιε) συσκευές εκπομπής ήχου που λειτουργούν ηλεκτρονικά, μηχανικά ή χειροκίνητα όπως μεγάφωνα.ιστ) επαγγελματικές κάμερες και βιντεοκάμερες ή άλλη επαγγελματική συσκευή εγγραφής ήχου και βίντεο και όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς μετάδοσης ή διάδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου κατά παράβαση. Ερασιτεχνικός εξοπλισμός για ιδιωτική χρήση, θα γίνεται δεκτός».