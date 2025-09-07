Πέσιτς: Εγώ δεν παραιτούμε ποτέ - Μας τσάκισαν τραυματισμοί και κορωνοϊός

Ο 76χρονος τεχνικός, παρά τη σκληρή κριτική που δέχεται μετά τον αποκλεισμό σοκ από τη Φινλανδία στους 16 του Eurobasket δε δείχνει διάθεση να αποχωρήσει - Σε νέες δηλώσεις στήριξη τους παίκτες του και αποκάλυψε ότι η ομάδα του χτυπήθηκε από τον κορωνοϊό