Πέσιτς: Εγώ δεν παραιτούμε ποτέ - Μας τσάκισαν τραυματισμοί και κορωνοϊός
Ο 76χρονος τεχνικός, παρά τη σκληρή κριτική που δέχεται μετά τον αποκλεισμό σοκ από τη Φινλανδία στους 16 του Eurobasket δε δείχνει διάθεση να αποχωρήσει - Σε νέες δηλώσεις στήριξη τους παίκτες του και αποκάλυψε ότι η ομάδα του χτυπήθηκε από τον κορωνοϊό
Η αποστολή της Εθνικής Σερβίας έφτασε στο Βελιγράδι μετά την ήττα σοκ από την Φινλανδία και τον πρόωρο αποκλεισμό της από τη συνέχεια του Eurobasket 2025.
Στο αεροδρόμιο υπήρξαν χλιαρά χειροκροτήματα για τους αθλητές, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, αλλά τον πολύπειρο τεχνικό κάνοντας τον απολογισμό του να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί (υπενθυμίζοντας ότι ανέλαβε όταν δεν ήθελε κανείς άλλος), ενώ κάλυψε απόλυτα τους αθλητές του και αποκάλυψε ότι πέρα από τους τραυματισμούς τις τελευταίες ημέρες τα αποδυτήρια χτυπήθηκαν από τον κορωνοϊό!
«Υπήρξε απόλυτη αφοσίωση και συγκέντρωση στο Ευρωμπάσκετ. Τις επόμενες ημέρες θα καθίσουμε με τους υπευθύνους της Ομοσπονδίας για να αναλύσουμε την κατάσταση και να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε για το μέλλον του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος», τόνισε αρχικά ο Πέσιτς.
Στο ερώτημα αν σκέφτηκε να παραιτηθεί, απάντησε κατηγορηματικά: «Εγώ παραίτηση δεν δίνω ποτέ. Γιατί να παραιτηθώ; Ήρθα εδώ για να κάνω ό,τι έκανα και το έκανα, όταν κανείς δεν ήθελε να αναλάβει εγώ το αποδέχτηκα. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες κανείς δεν ήθελε, εγώ το ανέλαβα γιατί ένιωσα ευθύνη απέναντι στους παίκτες. Έχουμε συμφωνία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα καθίσουμε να μιλήσουμε. Εγώ είμαι πάντα εδώ, στη διάθεση κάθε βοήθειας. Παραιτήσεις… αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι μπάσκετ, εδώ δεν δίνονται παραιτήσεις».
Ο Σέρβος προπονητής αποκάλυψε τι είπε μετά τον αποκλεισμό στους παίκτες: «Τους είπα ότι όταν κερδίζουν, τα πιο όμορφα μηνύματα είναι από την οικογένεια και τους φιλάθλους, αλλά όταν χάνουν, εκείνοι παραμένουν φίλοι μου και κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει ό,τι έχουμε χτίσει. Τους ζήτησα να είναι περήφανοι για όσα πετύχαμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Είμαστε λυπημένοι, θέλαμε κάτι παραπάνω, όμως το να παίζεις για την εθνική Σερβίας δεν είναι εύκολο, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Από την άλλη όμως αυτή η πίεση σε σπρώχνει να δουλέψεις πιο σκληρά και πρέπει να βλέπουμε πάντα τη συμμετοχή στην εθνική ως νέα πρόκληση».
Για τη φυσική κατάσταση της ομάδας, ανέφερε: «Δεν τελείωσε τίποτα. Τα μεγάλα αυτά περιθώρια προσδοκιών δεν είναι καινούργια στη Σερβία. Έλεγα από την αρχή τι σύστημα είναι αυτό: μια μόνο αναμέτρηση κρίνει την πορεία σου. Η Τουρκία προκρίθηκε οριακά, η Γαλλία έχασε, εμείς χάσαμε, όλα είναι πιθανά σε έναν αγώνα. Για να πάρεις τη μοίρα στα χέρια σου, πρέπει να είσαι υγιής. Εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι σωματικά, είχαμε εξαντληθεί απέναντι στην Τουρκία, εκεί δώσαμε τα πάντα και μας τιμώρησε η Φινλανδία με εξαιρετικό παιχνίδι. Δεν θέλω να μειώσω τη νίκη τους».
Αναφερόμενος στα προβλήματα υγείας, πρόσθεσε: «Το είπα και στην πορεία, όχι για να φανεί ως δικαιολογία. Οι περισσότεροι παίκτες είχαν τραυματισμούς, υπήρξε και ο ιός. Σήμερα το πρωί αρρώστησε και κόλλησε κορωνοϊό συνεργάτης μου, το ξενοδοχείο είναι γεμάτο κρούσματα. Κάποιοι παίκτες μολύνθηκαν, τουλάχιστον αν δεν κερδίσαμε, ας σωθούμε από τον κορωνοϊό».
Selektor Pešić nakon povratka u Beograd: Ja ostavke nikad ne dajem. Ovo nije fudbal, ovo je košarka! #eurobasket #pesic #kss pic.twitter.com/x0rrVGP5C4— Sportal.rs (@SportalSrbija) September 7, 2025
