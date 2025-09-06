Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
ΠΑΟΚ: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Ντεσπόντοφ, μένει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης λόγω θλάσης
ΠΑΟΚ: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Ντεσπόντοφ, μένει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης λόγω θλάσης
Τα παιχνίδια που χάνει ο Βούλγαρος άσος του ΠΑΟΚ
Άσχημα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τραυματισμό του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου, οι οποίες έδειξαν θλάση στον δεξιό τετρακέφαλο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.
Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα θα χάσει δεδομένα τα παρακάτω παιχνίδια:
Πρωτάθλημα 13–14 Σεπτεμβρίου ΟΦΗ*
Κύπελλο 16-18 Σεπτεμβρίου Λεβαδειακός*
Πρωτάθλημα 20–21 Σεπτεμβρίου Παναιτωλικός
Europa League 24 Σεπτεμβρίου Μακάμπι Τελ Αβίβ
* Με αστερίσκο τα εκτός έδρας ματς
Θα δώσει αγώνα δρόμου, λοιπόν, να προλάβει το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, που θα γίνει στις 27 ή 28 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθούν Θέλτα και Ολυμπιακός. Ο αγώνας με τους Ισπανούς στην Τούμπα για το Europa League είναι στις 2 Οκτωβρίου και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα θα γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Σ' έναν μήνα, δηλαδή, οπότε και ο Ντεσπόντοφ θα επιδιώξει να είναι πανέτοιμος. Όπως και να έχει, η δεύτερη θλάση του παίκτη σε μικρό χρονικό διάστημα, προκαλεί πονοκέφαλο στην ομάδα και στον τεχνικό Ραζβάν Λουτσέσκου.
Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα θα χάσει δεδομένα τα παρακάτω παιχνίδια:
Πρωτάθλημα 13–14 Σεπτεμβρίου ΟΦΗ*
Κύπελλο 16-18 Σεπτεμβρίου Λεβαδειακός*
Πρωτάθλημα 20–21 Σεπτεμβρίου Παναιτωλικός
Europa League 24 Σεπτεμβρίου Μακάμπι Τελ Αβίβ
* Με αστερίσκο τα εκτός έδρας ματς
Θα δώσει αγώνα δρόμου, λοιπόν, να προλάβει το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, που θα γίνει στις 27 ή 28 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθούν Θέλτα και Ολυμπιακός. Ο αγώνας με τους Ισπανούς στην Τούμπα για το Europa League είναι στις 2 Οκτωβρίου και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα θα γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Σ' έναν μήνα, δηλαδή, οπότε και ο Ντεσπόντοφ θα επιδιώξει να είναι πανέτοιμος. Όπως και να έχει, η δεύτερη θλάση του παίκτη σε μικρό χρονικό διάστημα, προκαλεί πονοκέφαλο στην ομάδα και στον τεχνικό Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα