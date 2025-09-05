Υπέγραψε στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Διαμαντάκος
SPORTS
ΑΠΟΕΛ Δημήτρης Διαμαντάκος

Υπέγραψε στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Διαμαντάκος

Ο 32χρονος επιθετικός υπέγραψε για 1+1 χρόνια στην ομάδα της Κύπρου

Υπέγραψε στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Διαμαντάκος
Παίκτης του ΑΠΟΕΛ είναι από την Παρασκευή (5/9) ο Δημήτρης Διαμαντάκος. Οι συζητήσεις της κυπριακής ομάδας με τον 32χρονο Έλληνα επιθετικό είχαν αίσιο τέλος και ο παίκτης υπέγραψε για 1+1 χρόνια. Τη Δευτέρα, μάλιστα, 8/9) θα βρεθεί στο «νησί της Αφροδίτης», προκειμένου να κάνει την πρώτη του προπόνηση με το συγκρότημα της Λευκωσίας, προσθέτοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στη «γραμμή κρούσης».

Την τελευταία διετία ο Διαμαντάκος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ινδίας, φορώντας τη φανέλα των Κεράλα Μπλάστερς και Ίστ Μπενγκάλ. Συνολικά κατέγραψε 76 συμμετοχές, ενώ σημείωσε 40 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν ικανότατο γκολτζή.

Η πιο λαμπρή στιγμή της πορείας του στην Ασία ήρθε τη σεζόν 2023-24, όταν κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι» του πρωταθλήματος με 13 τέρματα σε 17 αγώνες. Στην Ίστ Μπενγκάλ, δε, εξελίχθηκε σε κορυφαία μορφή, ιδίως στο θρυλικό ντέρμπι του Κυπέλλου Ντουράντ απέναντι στη Μοχούν Μπαγκάν, όπου πέτυχε δύο γκολ, χαρίζοντας τη νίκη και γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο 34χρονος Μανόλης Καλομοίρης

Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης