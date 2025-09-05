Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Υπέγραψε στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Διαμαντάκος
Υπέγραψε στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Διαμαντάκος
Ο 32χρονος επιθετικός υπέγραψε για 1+1 χρόνια στην ομάδα της Κύπρου
Παίκτης του ΑΠΟΕΛ είναι από την Παρασκευή (5/9) ο Δημήτρης Διαμαντάκος. Οι συζητήσεις της κυπριακής ομάδας με τον 32χρονο Έλληνα επιθετικό είχαν αίσιο τέλος και ο παίκτης υπέγραψε για 1+1 χρόνια. Τη Δευτέρα, μάλιστα, 8/9) θα βρεθεί στο «νησί της Αφροδίτης», προκειμένου να κάνει την πρώτη του προπόνηση με το συγκρότημα της Λευκωσίας, προσθέτοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στη «γραμμή κρούσης».
Την τελευταία διετία ο Διαμαντάκος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ινδίας, φορώντας τη φανέλα των Κεράλα Μπλάστερς και Ίστ Μπενγκάλ. Συνολικά κατέγραψε 76 συμμετοχές, ενώ σημείωσε 40 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν ικανότατο γκολτζή.
Η πιο λαμπρή στιγμή της πορείας του στην Ασία ήρθε τη σεζόν 2023-24, όταν κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι» του πρωταθλήματος με 13 τέρματα σε 17 αγώνες. Στην Ίστ Μπενγκάλ, δε, εξελίχθηκε σε κορυφαία μορφή, ιδίως στο θρυλικό ντέρμπι του Κυπέλλου Ντουράντ απέναντι στη Μοχούν Μπαγκάν, όπου πέτυχε δύο γκολ, χαρίζοντας τη νίκη και γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.
Ειδήσεις σήμερα:
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο 34χρονος Μανόλης Καλομοίρης
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Την τελευταία διετία ο Διαμαντάκος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ινδίας, φορώντας τη φανέλα των Κεράλα Μπλάστερς και Ίστ Μπενγκάλ. Συνολικά κατέγραψε 76 συμμετοχές, ενώ σημείωσε 40 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν ικανότατο γκολτζή.
Η πιο λαμπρή στιγμή της πορείας του στην Ασία ήρθε τη σεζόν 2023-24, όταν κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι» του πρωταθλήματος με 13 τέρματα σε 17 αγώνες. Στην Ίστ Μπενγκάλ, δε, εξελίχθηκε σε κορυφαία μορφή, ιδίως στο θρυλικό ντέρμπι του Κυπέλλου Ντουράντ απέναντι στη Μοχούν Μπαγκάν, όπου πέτυχε δύο γκολ, χαρίζοντας τη νίκη και γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.
Ειδήσεις σήμερα:
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο 34χρονος Μανόλης Καλομοίρης
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα