Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Πάφος: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας της αντιπάλου του Ολυμπιακού ο Τάνκοβιτς
Πάφος: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας της αντιπάλου του Ολυμπιακού ο Τάνκοβιτς
O πρώην παίκτης της ΑΕΚ έχει προβλήματα με τον προπονητή της Πάφου και δύσκολα θα συνεχίσει στην ομάδα
Απρόσμενη εξέλιξη στην Πάφο η οποία θα παίξει για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League.
Ο προπονητής της κυπριακής ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, εξέπληξε πολλούς με την απόφασή του να «κόψει» από την ευρωπαϊκή της λίστα τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς.
Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας, ενώ βρίσκεται και ανάμεσα στους αρχηγούς της.
Πρωταγωνίστησε στην πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρυσι αλλά και στο φετινό ταξίδι της από τα προκριματικά μέχρι τη League Phase του Champions League.
Ωστόσο, όπως μεταδίδουν στην Κύπρο, το γυαλί ανάμεσα στον Σουηδό και τον Καρσέδο δείχνει όχι απλά ραγισμένο, αλλά σπασμένο και το «κόψιμό» από το Champions League φαντάζει με προάγγελο αποχώρησης.
Άλλωστε, φημολογείται πως ο Τάνκοβιτς ζήτησε ο ίδιος να φύγει από την ομάδα.
Το μόνο σίγουρο είναι πως θα αφήσει ένα πολύ σημαντικό κενό πίσω του το οποίο δεν μπορεί να γεμίσει ούτε με μεταγραφή σε αυτό το σημείο.
Συνολικά, ο Τάνκοβιτς μετρά 34 γκολ και 26 ασίστ σε 134 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την Πάφο, στην οποία αγωνίζεται από το 2022.
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ο προπονητής της κυπριακής ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, εξέπληξε πολλούς με την απόφασή του να «κόψει» από την ευρωπαϊκή της λίστα τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς.
Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας, ενώ βρίσκεται και ανάμεσα στους αρχηγούς της.
Πρωταγωνίστησε στην πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρυσι αλλά και στο φετινό ταξίδι της από τα προκριματικά μέχρι τη League Phase του Champions League.
Ωστόσο, όπως μεταδίδουν στην Κύπρο, το γυαλί ανάμεσα στον Σουηδό και τον Καρσέδο δείχνει όχι απλά ραγισμένο, αλλά σπασμένο και το «κόψιμό» από το Champions League φαντάζει με προάγγελο αποχώρησης.
Άλλωστε, φημολογείται πως ο Τάνκοβιτς ζήτησε ο ίδιος να φύγει από την ομάδα.
Το μόνο σίγουρο είναι πως θα αφήσει ένα πολύ σημαντικό κενό πίσω του το οποίο δεν μπορεί να γεμίσει ούτε με μεταγραφή σε αυτό το σημείο.
Συνολικά, ο Τάνκοβιτς μετρά 34 γκολ και 26 ασίστ σε 134 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την Πάφο, στην οποία αγωνίζεται από το 2022.
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα