Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα» ο Βισέντε Ταμπόρδα
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την μεταγραφή του 24χρονου Αργεντινού επιθετικού
Με την φανέλα του Παναθηναϊκού θα αγωνίζεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τους «πρασίνους» επιβεβαιώνοντας την αποκλειστική είδηση του Gazzetta που αποκάλυψε τις προχωρημένες επαφές του Τριφυλλιού για τον Αργεντινό άσο, δίνοντας συνέχεια στα ρεπορτάζ μέχρι τέλους!
Ο 24χρονος Αρεντινός επιθετικός μέσος έφτασε στην χώρα μας νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (31/08) έχοντας ξεκινήσει ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι από το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) από την πατρίδα του Αργεντινή.
Το κόστος της μεταγραφής του ανέρχεται στα 5 εκατ. δολάρια, τα οποία ήταν το κόστος για το 80% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή και το «σπάσιμο» του εξαμήνου που έμενε στον δανεισμό του στην Πλατένσε, αφού η Μπόκα Τζούνιορς κράτησε κι ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Βισέντε Ταμπόρδα. Ο 24χρονος Αργεντίνος επιτελικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και αποτελεί την ενδέκατη προσθήκη στο ρόστερ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Βισέντε Ταμπόρδα γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2001 στη Γκουαλεγκουάι της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην ακαδημία της περιοχής του, στη Σέντρο Μπακάριο Γκουαλεγκουάι, ώσπου το ταλέντο του ανιχνεύτηκε από την κορυφαία ομάδα της Λατινικής Αμερικής, τη Μπόκα Τζούνιορς. Προτού κλείσει τα 10, ο Ταμπόρδα μάθαινε τα βασικά του ποδοσφαίρου στην ομάδα της καρδιάς του.
Προτού καν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, στα 20 του, έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα! Ένα χρόνο αργότερα παραχωρήθηκε δανεικός στην Πλατένσε, στην οποία σταδιακά ανέδειξε τις ικανότητές του, έγινε βασικός και «ανάγκασε» την Μπόκα να τον πάρει πίσω ένα χρόνο μετά. Η αντίστροφη διαδρομή έγινε ξανά το καλοκαίρι του 2024 και τον οδήγησε πίσω στην Πλατένσε, με την οποία κατάφερε εκείνη τη σεζόν να πανηγυρίσει τον τίτλο της Απερτούρα στην Αργεντινή!
Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 20.
Καλωσορίζουμε τον Βισέντε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».
