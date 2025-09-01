«Πάτησε» Αθήνα ο Ποντένσε για να υπογράψει στον Ολυμπιακό - «Τρέλα» από τους οπαδούς στο αεροδρόμιο - Βίντεο

Ο Πορτογάλος θα διανύσει την τρίτη θητεία του στους ερυθρόλευκους. Έφτασε στον Πειραιά το 2018 και μετά από 1,5 χρόνο πουλήθηκε στην Γουλβς.Τη σεζόν 2023-24 επέστρεψε δανεικός στον Ολυμπιακό και κατέκτησε και το Conference League.Ο Πορτογάλος εκτός από το Conference League, έχει στεφθεί και πρωταθλητής Ελλάδας τη σεζόν 2019-20, παρότι είχε φύγει για τη Γουλβς τον Ιανουάριο του 2020. Έχει 115 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα, 28 γκολ και 27 ασίστ.

