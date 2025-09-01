«Πάτησε» Αθήνα ο Ποντένσε για να υπογράψει στον Ολυμπιακό - «Τρέλα» από τους οπαδούς στο αεροδρόμιο - Βίντεο
SPORTS
Ο Πορτογάλος αναμένεται να υπογράψει στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ - Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να τον υποδεχτούν βρέθηκαν χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρολεύκων»

Μετά την πρωινή περιπέτεια με την εξουσιοδότηση του Ποντένσε από την Αλ Σαμπάμπ, επιτέλους ο Πορτογάλος έφτασε στην Αθήνα για να φορέσει ξανά τη αγαπημένη του φανέλα με τα ερυθρόλευκα. 

Ο Πορτογάλος θα υπογράψει στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ποντένσε έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μέσω Κωνσταντινούπολης, γύρω στις 20:30 το βράδυ της Δευτέρας.

Ο 29χρονος Πορτογάλος εξτρέμ αφήνει την Αλ Σαμπάμπ για να παίξει ξανά στους Πειραιώτες, με τους οποίους έχει πλέον ένα απίστευτο δέσιμο.

Η επιστροφή του έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του Ολυμπιακού

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», μάλιστα, συγκεντρώθηκαν περίπου 2.000 οπαδοί για να υποδεχθούν και πάλι τον Ποντένσε και να του δείξουν την αγάπη τους.

Οι φίλαθλοι φώναξαν το σύνθημα «Ποντένσε αλάνι για πάντα στο λιμάνι».

Ο Ποντένσε βγήκε από την πύλη του αεροδρομίου γύρω στις 21:50, με τους οπαδούς να παθαίνουν «παράνοια».

Ο Ποντένσε, άλλωστε, είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, έχοντας γράψει κι αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, με την κατάκτηση του Conference League.


Ο Πορτογάλος θα διανύσει την τρίτη θητεία του στους ερυθρόλευκους. Έφτασε στον Πειραιά το 2018 και μετά από 1,5 χρόνο πουλήθηκε στην Γουλβς.

Τη σεζόν 2023-24 επέστρεψε δανεικός στον Ολυμπιακό και κατέκτησε και το Conference League.

Ο Πορτογάλος εκτός από το Conference League, έχει στεφθεί και πρωταθλητής Ελλάδας τη σεζόν 2019-20, παρότι είχε φύγει για τη Γουλβς τον Ιανουάριο του 2020. Έχει 115 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα, 28 γκολ και 27 ασίστ.

