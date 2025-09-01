Ποντένσε: «Δεν μου δίνουν εξουσιοδότηση να πετάξω, αλλά αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα»
Ποντένσε: «Δεν μου δίνουν εξουσιοδότηση να πετάξω, αλλά αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα»
H Αλ Σαμπάμπ φέρεται να... ξέχασε να του δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζεται για να πετάξει για Αθήνα
Καθυστερεί η άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.
Ο Πορτογάλος winger αναμενόταν περί τις 13:45 στο «Ελ. Βενιζέλος» για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους πρωταθλητές Ελλάδος, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, τουλάχιστον στην προγραμματισμένη ώρα.
Ο λόγος είναι πως η Αλ Σαμπάμπ ξέχασε να του δώσει την εξουσιοδότηση που απαιτείται έτσι ώστε να μπει στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Ποντένσε να ανεβάσει story στο Instagram, ενημερώνοντας για τη σχετική εξέλιξη και τονίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα είναι στη χώρα μας.
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ο Πορτογάλος winger αναμενόταν περί τις 13:45 στο «Ελ. Βενιζέλος» για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους πρωταθλητές Ελλάδος, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, τουλάχιστον στην προγραμματισμένη ώρα.
Ο λόγος είναι πως η Αλ Σαμπάμπ ξέχασε να του δώσει την εξουσιοδότηση που απαιτείται έτσι ώστε να μπει στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Ποντένσε να ανεβάσει story στο Instagram, ενημερώνοντας για τη σχετική εξέλιξη και τονίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα είναι στη χώρα μας.
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα