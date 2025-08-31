Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Επιστρέφει για την 3η του θητεία στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε - Το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελλάδα ο Πορτογάλος
Υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με την Αλ Σαμπάμπ και με τον παίκτη και ο 29χρονος Πορτογάλος θα παίξει ως δανεικός στους Πειραιώτες τη σεζόν 2025-26
Ο Ντάνιελ Ποντένσε επιστρέφει στον Ολυμπιακό και στο αγαπημένο του γήπεδο το «Γέωργιος Καραϊσκάκης».
Ο Ολυμπιακός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ για τον δανεισμό του Πορτογάλου με τον οποίον οι Πειραιώτες τα είχαν βρει νωρίτερα.
Ο Πορτογάλος θα διανύσει την τρίτη θητεία του στους ερυθρόλευκους. Έφτασε στον Πειραιά το 2018 και μετά από 1,5 χρόνο πουλήθηκε στην Γουλβς.
Τη σεζόν 2023-24 επέστρεψε δανεικός στον Ολυμπιακό και κατέκτησε και το Conference League.
Ο Πορτογάλος εκτός από το Conference League, έχει στεφθεί και πρωταθλητής Ελλάδας τη σεζόν 2019-20, παρότι είχε φύγει για τη Γουλβς τον Ιανουάριο του 2020. Έχει 115 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα, 28 γκολ και 27 ασίστ.
Ο Ποντένσε αναμένεται τη Δευτέρα (1/9) στις 13:45 για τις υπογραφές στην Ελλάδα.
