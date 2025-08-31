Η «ρουκέτα» του Σόμποσλαϊ που έδωσε τη νίκη στη Λίβερπουλ απέναντι στην Άρσεναλ - Δείτε το γκολ
SPORTS
Ντόμινικ Σόμποσλαϊ Λίβερπουλ Άρσεναλ Premier League

Η Λίβερπουλ με τη νίκη της έμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Premier League με το απόλυτο 3/3

Τεράστια νίκη πανηγύρισε η Λίβερπουλ απέναντι στην Άρσεναλ στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Premier League.

Το ματς κυλούσε προς το τέλος και φαινόταν ότι η ισοπαλία δεν... χαλούσε κανέναν από τους δύο προπονητές, οι οποίοι δεν ρίσκαραν ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. 

Αυτό άλλαξε όταν στο 83΄λεπτό ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ έστησε τη μπάλα σχετικά μακριά από την περιοχή, δοκίμασε το σουτ και έστειλε τη μπάλα συστημένη στο δοκάρι του Ράγια και στη συνέχεια στα δίχτυα γράφοντας το τελικό 1-0. 

Ο Ούγγρος ανέβασε την ομάδα του μόνη πρώτη στη βαθμολογία, με 3/3 τις πρώτες αγωνιστικές.

Δείτε ΕΔΩ το γκολ του Ούγγρου

Ο χαφ της Λίβερπουλ ήταν από τους ακρογωνιαίους λίθους της περσινής κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους κόκκινους και φέτος έχει ξεκινήσει πολύ «ζεστός» τη σεζόν. 

Με αποκορύφωμα το ματς της προηγούμενης αγωνιστικής εναντίον της Νιούκαστλ, το οποίο πήγε να στραβώσει εντελώς για τους πρωταθλητές.

Εκεί ήρθε μία στιγμή μαγείας από τον Ούγγρο, ο οποίος μετά από πάσα του Σαλάχ, έκανε την προσποίηση, πέρασε πάνω από την μπάλα, για να έρθει ο Ενγουμόα και να τελειώσει τη φάση για το 3-2.


