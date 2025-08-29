ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Τζένοα για Βολιάκο, έρχεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Ιταλός

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Αλεσάντρο Βολιάκο, καθώς ολοκληρώθηκε και το τυπικό σκέλος του δανεισμού του από την Τζένοα.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα ανταλλάχθηκαν και απομένει πλέον ο ερχομός του 26χρονου κεντρικού αμυντικού στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές και την επίσημη ανακοίνωση. Ο Ιταλός αναμένεται να φτάσει το Σάββατο στις 14.50 στη Θεσσαλονίκη από το Μιλάνο για τελικές συζητήσεις, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στους «ασπρόμαυρους».

Ο Δικέφαλος και η Τζένοα είχαν συμφωνήσει εδώ και ημέρες για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026, σε περίπτωση που οι «ασπρόμαυροι» θελήσουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Σημαντικό ρόλο στην τελική κατάληξη έπαιξε και η πρόταση του ΠΑΟΚ προς τον ίδιο τον Βολιάκο, η οποία προέβλεπε συμβόλαιο μέχρι το 2029 (1+3 χρόνια), με τον Ιταλό να δίνει οριστικά τη θετική του απάντηση.

Ο Βολιάκο έχει περάσει όλη την καριέρα του στην Ιταλία, ξεκινώντας από τις ακαδημίες της Μπάρι και συνεχίζοντας στη Γιουβέντους, όπου έφτασε μέχρι την ομάδα Primavera. Από το 2018 αγωνίστηκε σε Πάντοβα, Πορντενόνε, Μπενεβέντο και Τζένοα, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Πάρμα ως δανεικός. Συνολικά κατέγραψε 22 συμμετοχές στη Serie A (οι 18 ως βασικός), με 1.487 λεπτά παρουσίας και δύο γκολ.

Πρόκειται για την πρώτη εμπειρία του εκτός Ιταλίας και ο ΠΑΟΚ ελπίζει ότι η ποιότητα και η εμπειρία του θα ενισχύσουν ουσιαστικά την αμυντική γραμμή, ενόψει της απαιτητικής σεζόν που περιλαμβάνει και την ευρωπαϊκή συμμετοχή στη League Phase.



