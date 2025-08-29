Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Ανακοίνωσε και επίσημα Τσάβι Σίμονς η Τότεναμ - Βίντεο
Στα 60 εκατομμύρια ευρώ η πώληση της Λειψίας στην Τότεναμ, η οποία ολοκλήρωσε την... κλοπή από την συμπολίτισσα Τσέλσι
Η Τότεναμ ολοκλήρωσε την... κλοπή του Τσάβι Σίμονς από την Τσέλσι. Οι Spurs ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ολλανδού για τα επόμενα χρόνια και προσέθεσαν ένα σημαντικό... βέλος στη φαρέτρα της επιθετικής τους γραμμής.
Μπορεί ο παίκτης να είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με την Τσέλσι το προηγούμενο διάστημα, οι Μπλε όμως καθυστέρησαν στην επίτευξη οριστικού deal με τη Λειψία και ως εκ τούτου ο Σίμονς έγινε κάτοικος του... Βόρειου Λονδίνου.
Το ποσό που χρειάστηκε να καταβάλλουν οι Spurs ανήλθε στα 60 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον Ολλανδό μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου.
Ο Σίμονς είχε αποκτηθεί για περίπου 50 εκατ. ευρώ από την Λειψία προερχόμενος από την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ περασμένη σεζόν ο 22χρονος αγωνίστηκε 33 φορές καταγράφοντας 11 γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Με τον τρόπο αυτό, ο Τόμας Φρανκ απέκτησε ακόμη έναν αξιόλογο παίκτη στο ρόστερ του μετά τις μεταγραφές των Μοχάμεντ Κούντους, Ματάις Τελ και Ζοάο Παλίνια στο φετινό μεταγραφικό παράθυρο, ενώ συνολικά οι Spurs έχουν ξοδέψει κοντά στα 200 εκατ. ευρώ για μεταγραφές.
Tottenham called and he answered 📞 pic.twitter.com/2OVw8ALgWx— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025
