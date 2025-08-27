Eurobasket 2025: Η απίθανη «no look» πάσα του Γιόκιτς στο Σερβία - Εσθονία, δείτε βίντεο
Eurobasket 2025: Η απίθανη «no look» πάσα του Γιόκιτς στο Σερβία - Εσθονία, δείτε βίντεο

Σε τρελά κέφια ο Νίκολα Γιόκιτς πάσαρε χωρίς να κοιτάει στον Αλέκσα Αβράμοβιτς

Η Σερβία που για όλους είναι το μεγάλο φαβορί του Eurobasket 2025 κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Εσθονία.

Το μεγάλο της αστέρι, ο Νίκολα Γιόκιτς, θέλει το χρυσό και κάνει από το πρώτο ματς τα πάντα για να το κερδίσει την 14η Σεπτεμβρίου. 

Ο πρωταθλητής του NBA με τους Νάγκετς  έκανε τα μαγικά του με το... καλησπέρα. Στο ματς με την Εσθονία έδωσε απίθανη 
no look πάσα στον Αλέκσα Αβράμοβιτς που περίμενε να εκτελέσει από τη γωνία για τρίποντο.

Ο τελευταίος δεν ευστόχησε αλλά η πάσα ήταν... ποίημα. 




