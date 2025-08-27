Eurobasket 2025: Η απίθανη «no look» πάσα του Γιόκιτς στο Σερβία - Εσθονία, δείτε βίντεο

Η Σερβία που για όλους είναι το μεγάλο φαβορί του Eurobasket 2025 κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Εσθονία.



Το μεγάλο της αστέρι, ο Νίκολα Γιόκιτς, θέλει το χρυσό και κάνει από το πρώτο ματς τα πάντα για να το κερδίσει την 14η Σεπτεμβρίου.



Ο πρωταθλητής του NBA με τους Νάγκετς έκανε τα μαγικά του με το... καλησπέρα. Στο ματς με την Εσθονία έδωσε απίθανη

no look πάσα στον Αλέκσα Αβράμοβιτς που περίμενε να εκτελέσει από τη γωνία για τρίποντο.



Ο τελευταίος δεν ευστόχησε αλλά η πάσα ήταν... ποίημα.







NIKOLA JOKIĆ ARE YOU JOKING 🤯🤯🤯



Just minutes into Serbia's Eurobasket opener! pic.twitter.com/e52CsT94e6 — NBA (@NBA) August 27, 2025





Ειδήσεις σήμερα:



Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι



Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών



Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

