Τένις: Επίσημα στην Αθήνα τον Νοέμβριο το τουρνουά της ATP
Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το τουρνουά ATP 250 από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025 στο ΟΑΚΑ
Η ΕΦΟΑ ανακοίνωσε και επίσημα την ανάληψη του τουρνουά ATP 250 από την Αθήνα.
Το τουρνουά μεταφέρεται από το Βελιγράδι στην Αθήνα και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025.
Η ανακοίνωση της ΕΦΟΑ
«Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α) ανακοινώνει, μετά την επίσημη ένταξή του στο πρόγραμμα της ATP, ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει τουρνουά ATP 250 από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025, στο εμβληματικό Κλειστό Στάδιο του ΟΑΚΑ.
Η διοργάνωση ATP Tour επιστρέφει στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό τένις και μια ευκαιρία να αναδειχθεί η Ελλάδα στην παγκόσμια τενιστική σκηνή.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε κλειστά σκληρά γήπεδα και πρόκειται να υποδεχτεί μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, προσφέροντας στους φιλάθλους μια αξέχαστη εβδομάδα υψηλού επιπέδου αγώνων και ψυχαγωγίας.
Ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ Θοδωρής Γκλαβάς σημείωσε: «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και περήφανοι που φέρνουμε πίσω στην Ελλάδα μια διοργάνωση του ATP Tour μετά από τόσα χρόνια, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη του διοργανωτή στη χώρα μας και την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης.
Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Αθήνα να σταθεί ανάμεσα στις σπουδαίες πόλεις του τένις στον κόσμο και για τους Έλληνες οπαδούς να απολαύσουν ζωντανά αγώνες παγκόσμιας κλάσης.
Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος στο OAKA Arena σε μια διοργάνωση που θα αντικατοπτρίζει τόσο το υψηλό επίπεδο του επαγγελματικού τένις όσο και τη ζεστή φιλοξενία της χώρας μας. Μαζί με τους συνεργάτες μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να προσφέρουμε ένα αξέχαστο τουρνουά για τους παίκτες, τους οπαδούς και την παγκόσμια κοινότητα του τένις.»
