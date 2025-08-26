Πέθανε στα 34 της η Κύπρια επικοντίστρια, Μαρία Αριστοτέλους: Έδινε μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου

Η πρωταθλήτρια είχε ζήσει για 12 χρόνια στην Ελλάδα και είχε τελειώσει τη Νομική Αθηνών.

Η συνέντευξή της στο protothema.gr την 12η Οκτωβρίου 2023: «Δεν φοβάμαι τον θάνατο, δουλειά μου είναι να ζήσω»

στο protothema.gr μέσα από θάλαμο COVID-19 σε νοσοκομείο της Λευκωσίας, αφού είχε κολλήσει κορωνοϊό.

«Αυτό που έχω είναι σπάνιο και το παρουσιάζουν παιδιά έως 5 ετών κυρίως στα χέρια και στα πόδια. Εγώ δεν είμαι όμως παιδί. Ακολουθούμε όμως τα πρωτόκολλα που υπάρχουν για παιδιά. Να ξέρεις οι χημειουεραπείες σε παιδιά είναι πιο δυνατές. Ήδη έκανε την πρώτη που είναι διπλή. Όλα τα κουβάρια που είχα σχεδόν υποχώρησαν», είπε η Μαρία και συμπλήρωσε: «Θα κάνω μια διπλή κάθε τρεις εβδομάδες. Το σώμα μου αντιδρά. Αλλά δεν ξέρω τι τέλος θα έχει όλο αυτό. Κάθε φορά από ένα βήμα. Αυτό λέω μέσα μου. Είμαι αισιόδοξη αλλά κάποια στιγμή θα σπάσω και εγώ».



Η πεντάκις πρωταθλήτρια Κύπρου στο επί κοντώ, Βαλκανιονίκης (2017, Σερβία), 12η στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας και 12η Μεσογειονίκης, έως την πρώτη καραντίνα του covid-19 έμενε στην Ελλάδα αλλά επέστρεψε στην Κύπρο και στη Λεμεσό.



Το 2020 ξεκίνησε να δουλεύει ως δικηγόρος. Στη Λεμεσό εργάστηκε σε εταιρεία real estate και ο αθλητισμός πέρασε σε δεύτερη μοίρα.



Στην Αθήνα προπονήθηκε με σπουδαίους αθλητές όπως ο Εμμανουήλ Καραλής, η Κατερίνα Στεφανίδη και άλλοι ενώ είχε προπονητή τον Βασίλη Μεγαλοοικονόμου, ο οποίος πάντα έλεγε για εκείνη: «Η Μαρία πάντα έχει και plan b, plan c, plan d».



Προπονήθηκε μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή αλλά πάντα θαύμαζε την Κατερίνα Στεφανίδη. «Η Κατερίνα είναι άλλο επίπεδο. Είναι μια κατηγορία μόνη της», είχε πει η Μαρία που είχε ξεκινήσει από την ενόργανη και πέρασε στο επί κοντώ αφού αυτά τα δύο αθλήματα μοιάζουν



«Αυτό που έχει προτεραιότητα τώρα είναι να ζήσω. Ένα βήμα τη φορά όπως σου είπα. Δεν θέλω να κάνω παιδιά, έτσι έλεγα πριν γνωρίσω τον Ανδρέα. Φύλαξα τα ωάρια μου λόγω του καρκίνου. Μετά θα δούμε», είχε πει στο protothema.gr και σημείωνε: «Δεν σκέφτομαι το τέλος. Όταν ξεκίνησα όλο αυτό δεν ήξερα εάν θα άντεχα. Μπήκα στο χειρουργείο και βγήκα καλά. Ένα βήμα τη φορά. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Ο θάνατος είναι δουλειά άλλου. Εμένα η δουλειά μου είναι να ζήσω και να ζήσω καλά».



Όσο για το τι την δίδαξε η μάχη με τον καρκίνο:

«Ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλάει γι' αυτόν. Ο καρκίνος δεν πρέπει να είναι ταμπού. Έχω λάβει άπειρα μηνύματα από γνωστούς και μη. Μου λένε ότι με στηρίζουν και ότι είμαι δυνατή. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι ο καρκίνος υπάρχει σε κάθε σπίτι και δεν πρέπει να τον φοβόμαστε. Πρέπει να μιλάμε. Να τον αντιμετωπίζουμε. Πολλές μορφές του είναι ιάσιμες.Το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη βέβαια».

«Όταν πήγαινα για εξετάσεις ήμουν μόνη μου. Επειδή ήταν καλοκαίρι τα αδέλφια μου ήταν διακοπές στην Ελλάδα και η μητέρα μου στην Αυστραλία στην θεία μου. Δεν φοβήθηκα», είχε πει η Μαρία Αριστοτέλους στο protothema.gr.



«Στη ζωή μας πρέπει να αποδεχόμαστε αυτά που μας έρχονται, να τα χειριζόμαστε με αξιοπρέπεια»



Η Μαρία Αριστοτέλους τον Απρίλιο του 2025 είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα», όπου περιέγραψε τις στιγμές μετά τη διάγνωση της.



«Στη ζωή μας πρέπει να αποδεχόμαστε αυτά που μας έρχονται, να τα χειριζόμαστε με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε και να προβλέψουμε αλλά και κάποια άλλα που πρέπει να τα αποδεχθούμε και να προχωρήσουμε, για να έχουμε μια ζωή που τη θέλουμε. Πάντα έτσι σκεφτόμουν. Προφανώς κανένας δεν θέλει να συναντήσει στη ζωή του τον καρκίνο. Στη δική μου ήρθε όμως, τι να κάνουμε;», είχε αναφέρει.

