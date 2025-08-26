Πέθανε στα 34 της η Κύπρια επικοντίστρια, Μαρία Αριστοτέλους: Έδινε μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου
«Δεν φοβάμαι τον θάνατο» είχε δηλώσει στο protothema.gr στις 12 Οκτωβρίου 2023, την χρονιά που είχε ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με ραβδομυοσάρκωμα
Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών άφησε μετά από μάχη με τον καρκίνο η Κύπρια αθλήτρια του άλματος επί κοντώ, Μαρία Αριστοτέλους.
Η πρωταθλήτρια είχε ζήσει για 12 χρόνια στην Ελλάδα και είχε τελειώσει τη Νομική Αθηνών.
Σε ανάρτηση ο αδερφός της Απόστολος έγραψε: «Καλό ταξίδι στο φως αδερφούλα μου. Σε αγαπώ ως τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις». Ο σύζυγός της, Ανδρέας Χειμωνίδης, έγραψε: «στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους».
Η Μαρία Αριστοτέλους είχε ανακοινώσει το 2023 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Η Βαλκανιονίκης και πρωταθλήτρια Κύπρου στο επί κοντώ εξήγησε πως εντόπισε η ίδια ένα «κουβαράκι» στον λαιμό της και έπειτα ξεκίνησε μία διαδικασία εξετάσεων, με την ίδια να επιμένει για να βρει τι πραγματικά συνέβαινε.
Έτσι, έφτασε στη διάγνωση που ήταν ραβδομυοσάρκωμα στη μύτη που είχε ήδη κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες του λαιμού και στα οστά:
Έχω διαγνωστεί με καρκίνο.
Όχι δεν είναι μια φωτογραφία ανακοίνωσης εγκυμοσύνης, αν και αυτό θα «ταίριαζε καλύτερα» στην ηλικία μου και στο ύφος όσων επιδιώκουμε να προβάλουμε στα σοσιαλ μίντια, λες και οι ζωές όλων μας είναι στημένες με ροδοπέταλα.
Τους τελευταίους δυόμισι μήνες ξεκίνησε για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία από ένα απλό ψαχουλεύμα που έκανα στο λαιμό, πιάνοντας ένα κουβαράκι σε μέγεθος φασολιού. Από την στιγμή που αντιλήφθηκα ότι το είχα για κάποιες εβδομάδες και δεν υποχωρούσε, ξεκίνησα να το ψάχνω.
Η πρώτη επίσκεψη στο γιατρό και οι πρώτες «οδηγίες» για επανέλεγχο μετά από ένα μήνα δεν με άφησαν ικανοποιημένη, καθώς εγώ γνωρίζω το σώμα μου καλύτερα από τον καθένα. Αν και δεν ένιωθα οποιοδήποτε σημείο που να υποδεικνύει ότι πρόκειται για κάτι κακό, ήξερα ένα βασικό κανόνα:
«Ο χρόνος και η ορθή διάγνωση είναι πολύ σημαντικά - όσο κακό και να είναι το αποτέλεσμα!»
Έτσι από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα κυνήγι μαγισσών με τον καρκίνο μέχρι να τον ξετρυπώσουμε. Και ενώ η μια εξέταση μετά την άλλη οδηγούσαν σε αρνητικά αποτελέσματα -είσαι καθαρή- εγώ τους έλεγα πως χωρίς να ξέρω τι είναι ΔΕΝ θα σταματήσω να το ψάχνω.
Και ο επιμένων νικά! Μέσα από διαδοχικά μικρά «θαύματα», όπως τα αποκαλώ, ξετρυπώσαμε το Ραβδομυοσάρκωμα στη μύτη που είχε ήδη κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες του λαιμού και στα οστά.
Χρονικά το σκηνικό ήταν ως εξής: Το κουβαράκι σε μέγεθος φασολιού στο λαιμό έγινε μανταρίνι και εμφανίστηκαν άλλα 10 τουλάχιστον μέσα σε 2 μήνες, μέχρι να έχουμε διάγνωση.
Και ναι αυτό που έχω είναι πιο σπάνιο από το να κέρδιζα το τζόκερ, είναι κάτι που ΔΕΝ συμβαίνει σε ενήλικες και είμαι πολύ «άτυχη». Ή μήπως όχι; Είμαι η πιο τυχερή στον κόσμο, γιατί σημασία δεν έχει τι μας έρχεται αλλά πως το αντιμετωπίζουμε.
Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος που πλέον έχω διάγνωση - όσο βαριά και να ‘ναι - αφού μου δίνεται η ευκαιρία της θεραπείας.
Τόσα χρόνια πρωταθλητισμού έμαθα πως σημασία δεν έχει πόσο ισχυρός ή μεγαλύτερος είναι ο αντίπαλος αλλά να παλεύεις για το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με ΟΛΕΣ σου τις δυνάμεις και τα μέσα, που με λίγη τύχη θα είναι το επιθυμητό. Έτσι κέρδισα το Βαλκανικό πρωτάθλημα το 2017 ενώ η κατάταξη μου δεν ήταν ούτε για μετάλλιο. Έτσι κατακτήσαμε και την 5η θέση ως Κύπρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στο Ισραήλ την ίδια χρονιά ανταγωνιζόμενοι χώρες μεγαθήρια! Όμως είχαμε ο ένας τον άλλο.
Σε αυτό τον αγώνα δεν είμαι μόνη μου. Είχα από την αρχή τους καλύτερους συνοδοιπόρους - οικογένεια, φίλους - εξοπλίστηκα με τους κατάλληλους επιστήμονες - γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. - και πλέον έχω την πιο ισχυρή ομάδα κρούσης!
Στην αρχή του χρόνου είχα γράψει πως ανυπομονώ να γράψω σελίδα, σελίδα τις ημέρες του 2023. Να που αυτό απέκτησε μεγαλύτερο νόημα τώρα!
Γιατί στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται - ο καθείς κουβαλάει το σταυρό του - σημασία έχει να χαμογελάμε στα δύσκολα, να διασκεδάζουμε τις χαρές και να εξοπλιζόμαστε με λίγη παραπάνω τρέλα μέχρι το αύριο.
Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει!
Η πεντάκις πρωταθλήτρια Κύπρου στο επί κοντώ, Βαλκανιονίκης (2017, Σερβία), 12η στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας και 12η Μεσογειονίκης, έως την πρώτη καραντίνα του covid-19 έμενε στην Ελλάδα αλλά επέστρεψε στην Κύπρο και στη Λεμεσό.
Το 2020 ξεκίνησε να δουλεύει ως δικηγόρος. Στη Λεμεσό εργάστηκε σε εταιρεία real estate και ο αθλητισμός πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Στην Αθήνα προπονήθηκε με σπουδαίους αθλητές όπως ο Εμμανουήλ Καραλής, η Κατερίνα Στεφανίδη και άλλοι ενώ είχε προπονητή τον Βασίλη Μεγαλοοικονόμου, ο οποίος πάντα έλεγε για εκείνη: «Η Μαρία πάντα έχει και plan b, plan c, plan d».
Προπονήθηκε μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή αλλά πάντα θαύμαζε την Κατερίνα Στεφανίδη. «Η Κατερίνα είναι άλλο επίπεδο. Είναι μια κατηγορία μόνη της», είχε πει η Μαρία που είχε ξεκινήσει από την ενόργανη και πέρασε στο επί κοντώ αφού αυτά τα δύο αθλήματα μοιάζουν
«Αυτό που έχει προτεραιότητα τώρα είναι να ζήσω. Ένα βήμα τη φορά όπως σου είπα. Δεν θέλω να κάνω παιδιά, έτσι έλεγα πριν γνωρίσω τον Ανδρέα. Φύλαξα τα ωάρια μου λόγω του καρκίνου. Μετά θα δούμε», είχε πει στο protothema.gr και σημείωνε: «Δεν σκέφτομαι το τέλος. Όταν ξεκίνησα όλο αυτό δεν ήξερα εάν θα άντεχα. Μπήκα στο χειρουργείο και βγήκα καλά. Ένα βήμα τη φορά. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Ο θάνατος είναι δουλειά άλλου. Εμένα η δουλειά μου είναι να ζήσω και να ζήσω καλά».
Όσο για το τι την δίδαξε η μάχη με τον καρκίνο: «Ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλάει γι' αυτόν. Ο καρκίνος δεν πρέπει να είναι ταμπού. Έχω λάβει άπειρα μηνύματα από γνωστούς και μη. Μου λένε ότι με στηρίζουν και ότι είμαι δυνατή. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι ο καρκίνος υπάρχει σε κάθε σπίτι και δεν πρέπει να τον φοβόμαστε. Πρέπει να μιλάμε. Να τον αντιμετωπίζουμε. Πολλές μορφές του είναι ιάσιμες.Το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη βέβαια».
«Όταν πήγαινα για εξετάσεις ήμουν μόνη μου. Επειδή ήταν καλοκαίρι τα αδέλφια μου ήταν διακοπές στην Ελλάδα και η μητέρα μου στην Αυστραλία στην θεία μου. Δεν φοβήθηκα», είχε πει η Μαρία Αριστοτέλους στο protothema.gr.
«Στη ζωή μας πρέπει να αποδεχόμαστε αυτά που μας έρχονται, να τα χειριζόμαστε με αξιοπρέπεια»
Η Μαρία Αριστοτέλους τον Απρίλιο του 2025 είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα», όπου περιέγραψε τις στιγμές μετά τη διάγνωση της.
«Στη ζωή μας πρέπει να αποδεχόμαστε αυτά που μας έρχονται, να τα χειριζόμαστε με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε και να προβλέψουμε αλλά και κάποια άλλα που πρέπει να τα αποδεχθούμε και να προχωρήσουμε, για να έχουμε μια ζωή που τη θέλουμε. Πάντα έτσι σκεφτόμουν. Προφανώς κανένας δεν θέλει να συναντήσει στη ζωή του τον καρκίνο. Στη δική μου ήρθε όμως, τι να κάνουμε;», είχε αναφέρει.
