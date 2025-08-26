Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Diamond League: Τεντόγλου, Καραλής και Τζένγκο έτοιμοι για την μάχη του τελικού στη Ζυρίχη
Diamond League: Τεντόγλου, Καραλής και Τζένγκο έτοιμοι για την μάχη του τελικού στη Ζυρίχη
Την Τετάρτη θα δώσουν τη μάχη τους οι Καραλής, Τεντόγλου και την Πέμπτη η Τζένγκο
Τρία Ελληνόπουλα ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα στην τελευταία μεγάλη δοκιμασία πριν από τη μαζική… εκστρατεία στο Τόκιο.
Το Λέτσιγκρουντ της Ζυρίχης αποτελεί για άλλη μια φορά τον τόπο τέλεσης του τελικού της σειράς αγώνων Diamond League, που όπως κάθε χρόνιο συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ελίτ του κλασικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή και την πρωτάρα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, Ελίνα Τζένγκο.
Οι δύο πρώτοι αγωνίζονται την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 19:35 και 18:43 αντίστοιχα, ενώ η Τζένγκο την επόμενη μέρα (28/8) στις 20:45.
Η ΕΡΤ3 θα καλύψει τηλεοπτικά τον τελικό, την Τετάρτη μεταξύ 18:30-20:30 και την Πέμπτη μεταξύ 20:00-23:00.
Η σειρά ξεκίνησε πολύ νωρίς φέτος, στις 26 Απριλίου στη Σιαμέν της Κίνας και, σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής, ολοκληρώνεται πριν από την τέλεση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
Ειδικότερα στον τελικό αγώνα του Diamond League έχουν καταγραφεί έξι ελληνικές πρωτιές, αν και δεν έχουν οδηγήσει όλες στην απόκτηση του διαμαντιού, καθώς το φορμά ήταν διαφορετικό παλαιότερα. Το διαμάντι έχει κάνει δικό της τέσσερις φορές η Κατερίνα Στεφανίδη και από μία η Νικόλ Κυριακοπούλου και ο Μίλτος Τεντόγλου.
Το Λέτσιγκρουντ της Ζυρίχης αποτελεί για άλλη μια φορά τον τόπο τέλεσης του τελικού της σειράς αγώνων Diamond League, που όπως κάθε χρόνιο συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ελίτ του κλασικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων τον Μίλτο Τεντόγλου, τον Εμμανουήλ Καραλή και την πρωτάρα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, Ελίνα Τζένγκο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι δύο πρώτοι αγωνίζονται την Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 19:35 και 18:43 αντίστοιχα, ενώ η Τζένγκο την επόμενη μέρα (28/8) στις 20:45.
Η ΕΡΤ3 θα καλύψει τηλεοπτικά τον τελικό, την Τετάρτη μεταξύ 18:30-20:30 και την Πέμπτη μεταξύ 20:00-23:00.
Η σειρά ξεκίνησε πολύ νωρίς φέτος, στις 26 Απριλίου στη Σιαμέν της Κίνας και, σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής, ολοκληρώνεται πριν από την τέλεση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
Το 2025 προστέθηκαν τρεις ακόμα «διαμαντένιες» ελληνικές νίκες – από την Ελίνα Τζένγκο στη Σανγκάη και στο Ραμπάτ και από τον Εμμανουήλ Καραλή στη Λωζάννη – ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από το 2010, χρονιά που το Diamond League αντικατέστησε το Golden League, στις 39. Και για τα δύο παιδιά αυτές ήταν οι πρώτες νίκες στου θεσμό. Πρώτη στη λίστα παραμένει η Κατερίνα Στεφανίδη με 15.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδικότερα στον τελικό αγώνα του Diamond League έχουν καταγραφεί έξι ελληνικές πρωτιές, αν και δεν έχουν οδηγήσει όλες στην απόκτηση του διαμαντιού, καθώς το φορμά ήταν διαφορετικό παλαιότερα. Το διαμάντι έχει κάνει δικό της τέσσερις φορές η Κατερίνα Στεφανίδη και από μία η Νικόλ Κυριακοπούλου και ο Μίλτος Τεντόγλου.
Πλέον, όποιος/α κερδίζει τον τελικό, κατακτά και το διαμάντι, αλλά και – υπό προϋποθέσεις – μία θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στις ρίψεις και στα οριζόντια άλματα δεν θα ισχύσει ο κανονισμός της τελευταίας προσπάθειας με τους/τριεις πρώτους/ες της κατάταξης.
Ειδήσεις σήμερα:
Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά
Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων
Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»
Ειδήσεις σήμερα:
Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά
Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων
Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα