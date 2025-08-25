Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Νέντοβιτς
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα που τον αποχαιρέτησε με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς δεν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του έμπειρου γκαρντ, βάζοντας τέλος σε μια ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους.
Ο Σέρβος διεθνής γκαρντ, που έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον Ερυθρό Αστέρα τη σεζόν 2008/09, επέστρεψε μετά από δέκα χρόνια το 2022, κατακτώντας συνολικά έξι τρόπαια με τους «ερυθρόλευκους»: μία ABA League, τρία Κύπελλα Κόρατς και δύο πρωταθλήματα Σερβίας. Σε 315 συμμετοχές σημείωσε 3.042 πόντους, ενώ το τρίποντό του στο πρώτο σέρβικο ντέρμπι της Ευρωλίγκας στο Belgrade Arena χαρακτηρίζεται ήδη «ιστορικό».
Ο Νέντοβιτς, που είχε σταθμούς στη διεθνή καριέρα του όπως η Ρίτας, το NBA με τους Golden State Warriors, αλλά και οι Βαλένθια, Ουνικάχα Μάλαγα, Αρμάνι Μιλάνο, Ολίμπια και ο Παναθηναϊκός, παραμένει βασικό μέλος της Εθνικής Σερβίας, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016.
Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα ήταν γεμάτη συγκίνηση και σεβασμό, με τον σύλλογο να τονίζει ότι οι πόρτες της ομάδας θα είναι πάντα ανοιχτές για τον «Νέντο», έναν παίκτη που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του κλαμπ.
Η ανακοίνωση:
«Ο Νεμάνια Νέντοβιτς φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα δύο φορές, από το 2008-2012 και από το 2022 όταν επέστρεψε στην ομάδα του, και σε αυτό το διάστημα έπαιξε 315 αγώνες και σημείωσε 3042 πόντους. Με τον Ερυθρό Αστέρα κατέκτησε 6 τρόπαια: την ABA League, τρία Κύπελλα Κόρατς και δύο πρωταθλήματα Σερβίας. Ένα παιδί-αστέρι, που θα είναι πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου Ερυθρού Αστέρα!
Ο Νεμάνια Νέντοβιτς γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 1991 στη Νόβα Βάρος. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα και έκανε τα πρώτα του σοβαρά μπασκετικά βήματα ακριβώς στον Ερυθρό Αστέρα, για τον οποίο αγωνίστηκε από το 2008 έως το 2012, μετά τον οποίο ξεκίνησε τη διεθνή του καριέρα στη Ρίτας, στη συνέχεια στο Γκόλντεν Στέιτ στο NBA, και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ευρώπη ως παίκτης για τη Βαλένθια, την Ουνικάχα, την Ολίμπια και τον Παναθηναϊκό. Έζησε τις πιο γεμάτες τρόπαια σεζόν ως παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, στον οποίο επέστρεψε μετά από 10 χρόνια, και το τρίποντό του στο πρώτο σέρβικο ντέρμπι της Ευρωλίγκας στο Belgrade Arena θα μείνει αξέχαστο για πάντα.
Είναι μέλος της εθνικής ομάδας της Σερβίας εδώ και πολύ καιρό, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Ο Nemanja Nedović δεν θα είναι μέλος της ομάδας KK Crvena Zvezda Meridianbet στη διοργάνωση 2025-2026.
Όπως όλα τα παιδιά που άνοιξαν τον δρόμο για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος σήμερα είναι ένας σεβαστός και αξιοσέβαστος σύλλογος της Ευρωλίγκας με πολυάριθμα τρόπαια, ο Ερυθρός Αστέρας, ο Πρόεδρος Ζέλικο Ντρτσέλιτς, το Διοικητικό Συμβούλιο, η διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσουν τη μεγάλη τους ευγνωμοσύνη στον Νέντο μας για όλα όσα έχει κάνει ως παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, εντός και εκτός γηπέδου.
Εξαιτίας όλων αυτών, αυτό είναι μόνο το τέλος ενός... επεισοδίου, επειδή οι πόρτες του Ερυθρού Αστέρα θα είναι πάντα ανοιχτές για τον Νεμάνια μας! Νέντο, η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα σου εύχεται πολλή ευτυχία, υγεία και επιτυχία στο υπόλοιπο της καριέρας σου!»
Немања Недовић је у два наврата носио дрес Црвене звезде од 2008-2012. године и од 2022. године када се вратио у свој клуб и у том периоду одиграо је 315 утакмица и убацио 3042 поена.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) August 25, 2025
Са Црвеном звездом је освојио 6 трофеја: АБА лигу, три Купа Радивој Кораћ и два шампионата… pic.twitter.com/iDibHwEoYJ
