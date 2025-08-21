Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Eurobasket: Ο Σπίσου θα φορέσει το Νο33 του Πολονάρα, ως ένδειξη στήριξης στον συμπαίκτη του που παλεύει με τη λευχαιμία
Οι δύο παίκτες συνδέονται με πολύ στενή φιλία και αυτός ήταν ο λόγος που η ομοσπονδία επέλεξε τον Σπίσου
Όπως ανακοίνωσε η ιταλική Ομοσπονδία, ο Μάρκο Σπίσου θα αλλάξει νούμερο φανέλας στο Eurobasket 2025 και θα πάρει αυτό του Ακίλε Πολονάρα, δηλαδή το Νο33.
Μία κίνηση σε ένδειξη υποστήριξης προς τον συμπαίκτη του Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει μάχη με τη λευχαιμία και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει τη «Σκουάντρα Ατζούρα». Η Ιταλία αγωνίζεται στον ίδιο όμιλο με την εθνική Ελλάδας, τον 3ο, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στη Λεμεσό.
Πολονάρα και Σπίσου συνδέονται με στενή φιλία και αυτός ήταν ο λόγος που επελέγη από την ιταλική Ομοσπονδία να φορέσει εκείνος τη φανέλα του Ιταλού διεθνή φόργουορντ.
Ο Πολονάρα, ο οποίος είχε υποβληθεί σε εγχείρηση στους όρχεις (καρκίνο) τον Οκτώβριο του 2023, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, που ελέω κορονοϊου διεξήχθησαν το 2021, έως σήμερα δεν είχε απουσιάσει από διεθνή διοργάνωση, αφού κάθε καλοκαίρι απαντούσε θετικά στην κλήση του Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Ιταλίας.
Gaspare & Orazio 💙— Italbasket (@Italbasket) August 21, 2025
Achi gli affida la 𝟯𝟯, Spi la indossa.
E ancora una volta, scendono in campo insieme.#Italbasket | #EuroBasket pic.twitter.com/hqKIcyliq3
