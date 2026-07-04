Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε με 4-0 τη Βέστερλο σε φιλική αναμέτρηση με πρωταγωνιστή τον Καμαρά, δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ άφησε ξανά πολύ θετικές εντυπώσεις, όχι μόνο για την παραγωγικότητά του, αλλά και για την εικόνα μιας ομάδας που αρχίζει να αποκτά αυτοματισμούς, ένταση και αγωνιστική ταυτότητα, παρότι η προετοιμασία βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια.Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τους: Τσιφτσής (46' Γκουγκεσασβίλι), Τέιλορ (66' Λύρατζης), Μιχαηλίδης (33' Κοσίδης, 78' Κωττάς), Ελουστόντο (33' Μπαταούλας), Κένι (66' Γκόμεζ), Σαρρής (12' Θυμιάνης), Ζαφείρης (33' Τσοπούρογλου), Μπέρδος (46' Μπάλντε), Ζίβκοβιτς (33' Χατσίδης, 78' Ντούνγκα), Κωνσταντέλιας (66' Πέλκας), Μύθου (66' Γερεμέγεφ)