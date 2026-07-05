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Φονικές πλημμύρες στο Τόγκο: Πέντε νεκροί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις
Φονικές πλημμύρες στο Τόγκο: Πέντε νεκροί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις
Κατοικίες βυθίστηκαν στο νερό, κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας στους πληγέντες
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές του Τόγκο την 28η και την 29η Ιουνίου, σύμφωνα με απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση του αφρικανικού κράτους χθες Σάββατο το βράδυ.
Στα τέλη του Ιουνίου, μετά την έναρξη της περιόδου των βροχών, στον κόλπο της Γουινέας εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στο Τόγκο, στην Ακτή Ελεφαντοστού, στην Γκάνα και στη Νιγηρία.
«Μέχρι σήμερα, ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πέντε νεκρούς, μεγάλες υλικές ζημιές και μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία», διευκρίνισε η κυβέρνηση της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.
Οι βροχές, που διήρκεσαν αρκετές ώρες τη Δευτέρα, είχαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες, ιδίως στην πρωτεύουσα Λομέ.
Ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και βρήκαν καταφύγιο σε γείτονες ή συγγενείς.
Βρίσκονται ακόμη σε «εξέλιξη» επιχειρήσεις «διάσωσης, βοήθειας στον πληθυσμό και στις πλημμυροπαθείς κοινότητες» και στις πληγείσες οικογένειες σε πνεύμα «εθνικής αλληλεγγύης», ανέφερε η κυβέρνηση.
Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών κάλεσαν τις τελευταίες ημέρες τους κατοίκους περιοχών που έμειναν αλώβητες να δείξουν αλληλεγγύη στους πληγέντες.
«Οι επανειλημμένες πλημμύρες υπενθυμίζουν πόσο επείγον είναι να ξανασκεφτούμε τις πολιτικές αστικοποίησης και βελτίωσης της υγιεινής» των πόλεων, τόνισε η Δυναμική για την Πλειοψηφία του Λαού (DMP, συμμαχία κομμάτων της αντιπολίτευσης και ΜΚΟ), σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.
Το Τόγκο δεν είναι η μόνη χώρα της περιοχής που θρήνησε νεκρούς εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών. Σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς, 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ακτή Ελεφαντοστού και άλλοι 12 στην Γκάνα.
Στα τέλη του Ιουνίου, μετά την έναρξη της περιόδου των βροχών, στον κόλπο της Γουινέας εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στο Τόγκο, στην Ακτή Ελεφαντοστού, στην Γκάνα και στη Νιγηρία.
«Μέχρι σήμερα, ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πέντε νεκρούς, μεγάλες υλικές ζημιές και μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία», διευκρίνισε η κυβέρνηση της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.
🔴TOGO 🇹🇬| Le gouvernement annonce un bilan de cinq décès suite aux fortes pluies qualifiées d'inédites, qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays les 28 et 29 juin. Les opérations de secours se poursuivent et les autorités appellent les populations à plus de vigilance. pic.twitter.com/TBF7kxcHoT— Nanana365 (@nanana365media) July 4, 2026
Οι βροχές, που διήρκεσαν αρκετές ώρες τη Δευτέρα, είχαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες, ιδίως στην πρωτεύουσα Λομέ.
Ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και βρήκαν καταφύγιο σε γείτονες ή συγγενείς.
Βρίσκονται ακόμη σε «εξέλιξη» επιχειρήσεις «διάσωσης, βοήθειας στον πληθυσμό και στις πλημμυροπαθείς κοινότητες» και στις πληγείσες οικογένειες σε πνεύμα «εθνικής αλληλεγγύης», ανέφερε η κυβέρνηση.
Πολιτικά κόμματα και οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών κάλεσαν τις τελευταίες ημέρες τους κατοίκους περιοχών που έμειναν αλώβητες να δείξουν αλληλεγγύη στους πληγέντες.
«Οι επανειλημμένες πλημμύρες υπενθυμίζουν πόσο επείγον είναι να ξανασκεφτούμε τις πολιτικές αστικοποίησης και βελτίωσης της υγιεινής» των πόλεων, τόνισε η Δυναμική για την Πλειοψηφία του Λαού (DMP, συμμαχία κομμάτων της αντιπολίτευσης και ΜΚΟ), σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.
Το Τόγκο δεν είναι η μόνη χώρα της περιοχής που θρήνησε νεκρούς εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών. Σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς, 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ακτή Ελεφαντοστού και άλλοι 12 στην Γκάνα.
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