Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Το λέω και δακρύζω, η πρώτη του κουβέντα όταν μίλησε ήταν «σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου»
Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Το λέω και δακρύζω, η πρώτη του κουβέντα όταν μίλησε ήταν «σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου»
Τον ρώταγα συνέχεια αν με αγαπάει και έλεγα «κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει» ανέφερε η δημοσιογράφος για τον σύζυγό της
Με συγκίνηση ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου ποια ήταν η πρώτη κουβέντα του Γιώργου Μυλωνάκη μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, σχολιάζοντας πως της είπε χαρακτηριστικά «σε αγαπώ πολύ πολύ παιδί μου».
Η δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Καλύτερα δε Γίνεται, που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, μιλώντας αρχικά για την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε με τον σύζυγό της στον «Ευαγγελισμό», εκεί όπου νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.
Περιγράφοντας την περίοδο που ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργώ δεν μπορούσε να μιλήσει, η Τίνα Μεσσαροπούλου δήλωσε, πως τον ρωτούσε συνεχώς αν την αγαπάει, προσπαθώντας με τον τρόπο της να τον παρακινήσει να πει ξανά τις πρώτες του λέξεις. Όσο για τη στιγμή που της απάντησε, η ίδια είπε εμφανώς συγκινημένη: «Τον ρώταγα συνέχεια "μ' αγαπάς" και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν "σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου". Τώρα που το λέω συγκινούμαι, αλλά τον κούρασα τόσο πολύ να του το λέω, που έλεγα "κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει". Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε όταν μίλησε, όχι όταν συνήλθε. Το λέω και δακρύζω».
Δείτε το βίντεο
Για την επίσκεψή τους στον «Ευαγγελισμό» και τη φροντίδα που έλαβε εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης, η δημοσιογράφος, σχολίασε: «Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπα, το είχα υποσχεθεί φεύγοντας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για εμένα».
Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου παρέμεινε για συνολικά 26 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ενώ στις 28 Μαΐου η Σταματίνα Τσιμτσιλή γνωστοποίησε μέσα από την εκπομπή Happy Day, ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε στο σπίτι του.
Την Τρίτη, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε ξανά στον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια τη νοσηλείας του. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι τον στήριξαν, επισημαίνοντας ότι «κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί». Παράλληλα, χαρακτήρισε την υγεία ως το πολυτιμότερο αγαθό, καταλήγοντας ότι σήμερα αισθάνεται μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.
Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».
Η δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Καλύτερα δε Γίνεται, που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου, μιλώντας αρχικά για την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε με τον σύζυγό της στον «Ευαγγελισμό», εκεί όπου νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.
Περιγράφοντας την περίοδο που ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργώ δεν μπορούσε να μιλήσει, η Τίνα Μεσσαροπούλου δήλωσε, πως τον ρωτούσε συνεχώς αν την αγαπάει, προσπαθώντας με τον τρόπο της να τον παρακινήσει να πει ξανά τις πρώτες του λέξεις. Όσο για τη στιγμή που της απάντησε, η ίδια είπε εμφανώς συγκινημένη: «Τον ρώταγα συνέχεια "μ' αγαπάς" και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν "σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου". Τώρα που το λέω συγκινούμαι, αλλά τον κούρασα τόσο πολύ να του το λέω, που έλεγα "κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει". Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε όταν μίλησε, όχι όταν συνήλθε. Το λέω και δακρύζω».
Δείτε το βίντεο
Για την επίσκεψή τους στον «Ευαγγελισμό» και τη φροντίδα που έλαβε εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης, η δημοσιογράφος, σχολίασε: «Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε γι' αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπα, το είχα υποσχεθεί φεύγοντας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για εμένα».
Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου παρέμεινε για συνολικά 26 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ενώ στις 28 Μαΐου η Σταματίνα Τσιμτσιλή γνωστοποίησε μέσα από την εκπομπή Happy Day, ότι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε στο σπίτι του.
Την Τρίτη, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε ξανά στον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια τη νοσηλείας του. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσοι τον στήριξαν, επισημαίνοντας ότι «κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί». Παράλληλα, χαρακτήρισε την υγεία ως το πολυτιμότερο αγαθό, καταλήγοντας ότι σήμερα αισθάνεται μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.
Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους, από τα βάθη της καρδιάς μου».
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