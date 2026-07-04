Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Η Μαρία Σάκκαρη έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό, έχασε 2-0 από την Παολίνι και αποχαιρέτισε το Wimbledon
Η Μαρία Σάκκαρη έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό, έχασε 2-0 από την Παολίνι και αποχαιρέτισε το Wimbledon
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να απειλήσει την Ιταλίδα αντίπαλο της η οποία επικράτησε με 6-1, 6-2 και προκρίθηκε στους 16 του λονδρέζικου open
Ούτε κι αυτήν τη φορά η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να φτάσει στους 16 του Wimbledon.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που έδειχνε σε καλή κατάσταση, στον αγώνα για τους 32 του βρετανικού Grand Slam έμεινε πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό και ηττήθηκε πολύ εύκολα με 2-0 (6-1, 6-2) από την Τζασμίν Παολίνι.
Ένα ματς, στο οποίο τίποτα δεν πήγε καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία πραγματοποίησε 18 αβίαστα λάθη βλέποντας παράλληλα το σερβίς της να... σπάει από την αντίπαλό της 7 φορές.
Κυριαρχικό σετ για την Παολίνι
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Τζασμίν Παολίνι. Η ίδια άρχισε το ματς από θέση σερβίς και πολύ γρήγορα βρέθηκε μπροστά με break (2-0). To πολύ καλό μομέντουμ της Ιταλίδας της επέτρεψε να συνεχίσει το πιεστικό παιχνίδι κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη και να αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα στο πρώτο σετ (5-0).
Η Παολίνι, μάλιστα, στο έκτο game είχε τρεις ευκαιρίες για να κλείσει το σετ και να πετύχει bagel, αλλά η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να το αποτρέψει αυτό και να πάρει το πρώτο της game στο ματς (5-1). Στη συνέχεια, η Νο.14 του κόσμου σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ, το οποίο και έκανε για να πάρει προβάδισμα στα σετ με 6-1.
Τα λάθη συνεχίστηκαν με συνέπεια την ήττα
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς. Η Ελληνίδα τενίστρια, ωστόσο, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα τρία game points που της εμφανίστηκαν δεχόμενη στη συνέχεια το break από την αντίπαλό της (1-0).
Η Τζασμίν Παολίνι εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τα λάθη της 30χρονης και με σερί 3-0 έφτασε να παίρνει σημαντικό προβάδισμα στο σετ (4-0). Στο 5ο game η Σάκκαρη πήρε το δεύτερο game της στον αγώνα (4-1), όμως δεν κατάφερε να σταμτήσει το ρυθμό της αντιπάλου της.
Με holds από τις δύο τενίστριες το σκορ στο σετ διαμορφώθηκε σε 6-2, με την Ιταλίδα να πανηγυρίζει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στη φάση των "16".
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που έδειχνε σε καλή κατάσταση, στον αγώνα για τους 32 του βρετανικού Grand Slam έμεινε πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό και ηττήθηκε πολύ εύκολα με 2-0 (6-1, 6-2) από την Τζασμίν Παολίνι.
Ένα ματς, στο οποίο τίποτα δεν πήγε καλά για τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία πραγματοποίησε 18 αβίαστα λάθη βλέποντας παράλληλα το σερβίς της να... σπάει από την αντίπαλό της 7 φορές.
Κυριαρχικό σετ για την Παολίνι
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Τζασμίν Παολίνι. Η ίδια άρχισε το ματς από θέση σερβίς και πολύ γρήγορα βρέθηκε μπροστά με break (2-0). To πολύ καλό μομέντουμ της Ιταλίδας της επέτρεψε να συνεχίσει το πιεστικό παιχνίδι κόντρα στη Μαρία Σάκκαρη και να αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα στο πρώτο σετ (5-0).
Η Παολίνι, μάλιστα, στο έκτο game είχε τρεις ευκαιρίες για να κλείσει το σετ και να πετύχει bagel, αλλά η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να το αποτρέψει αυτό και να πάρει το πρώτο της game στο ματς (5-1). Στη συνέχεια, η Νο.14 του κόσμου σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ, το οποίο και έκανε για να πάρει προβάδισμα στα σετ με 6-1.
Τα λάθη συνεχίστηκαν με συνέπεια την ήττα
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς. Η Ελληνίδα τενίστρια, ωστόσο, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα τρία game points που της εμφανίστηκαν δεχόμενη στη συνέχεια το break από την αντίπαλό της (1-0).
Η Τζασμίν Παολίνι εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο τα λάθη της 30χρονης και με σερί 3-0 έφτασε να παίρνει σημαντικό προβάδισμα στο σετ (4-0). Στο 5ο game η Σάκκαρη πήρε το δεύτερο game της στον αγώνα (4-1), όμως δεν κατάφερε να σταμτήσει το ρυθμό της αντιπάλου της.
Με holds από τις δύο τενίστριες το σκορ στο σετ διαμορφώθηκε σε 6-2, με την Ιταλίδα να πανηγυρίζει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση στη φάση των "16".
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα