Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε 6 περιφέρειες, στο «πορτοκαλί» και η Αττική

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για(κατηγορία 4) σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.Σύμφωνα με την πρόβλεψη, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εντάσσονται:Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Κορινθίας)Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας)Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Χίου, Σάμου, Ικαρίας)Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)Περιφέρεια ΚρήτηςΗ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ήδη όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως: