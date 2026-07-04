Λίσι: «Χρειαζόμαστε μεταγραφές, ο Κωνσταντέλιας με δουλειά μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερος»
Λίσι: «Χρειαζόμαστε μεταγραφές, ο Κωνσταντέλιας με δουλειά μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερος»
Δείτε τι δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός μετά τη φιλική τεσσάρα του ΠΑΟΚ επί της Βέστερλο
Δεύτερο φιλικό για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη νίκη με τον Δικέφαλο να πετυχαίνει και πάλι τέσσερα γκολ αλλά τον Αλέσιο Λίσι να μην στέκεται στο αποτέλεσμα.
Ο Ιταλός στάθηκε στην ανάγκη βελτίωσης της ομάδας του, εντάσσοντας εκεί και ατομικά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταγραφικές αναζητήσεις του Δικεφάλου.
Αναλυτικά ο Λίσι δήλωσε:
«Είναι η δεύτερη σερί νίκη, αλλά για εμένα δεν είναι σημαντικό. Είναι πάντα σημαντικό πάντα να κερδίζεις, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το πως βελτιώνεται η ομάδα» είπε ο Ιταλός.
Για τον Κωνσταντέλια: «Ο Κωνσταντέλιας είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Πρέπει να δουλέψει σκληρά, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει καλύτερος από ότι είναι ήδη. Αλλά σίγουρα, είναι πολύ σημαντικός για εμάς».
Για τις σημειώσεις που κρατά κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Κρατάω σημειώσεις, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ξεχάσω πράγματα. Πιστεύω ότι μετά το πρώτο cooling break ήμασταν καλύτεροι, βελτιωθήκαμε με τη μπάλα στα πόδια. Κάναμε πράγματα που δεν μου άρεσαν, και τα διορθώσαμε».
Για τις μεταγραφές: «Το κλαμπ και η αθλητική διεύθυνση δουλεύουν σκληρά. Πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές για να παίξουμε τα πρώτα παιχνίδια, αλλά εμπιστεύομαι απόλυτα το κλαμπ και την αθλητική διεύθυνση, γιατί δουλεύουμε μαζί, και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά».
Ο Ιταλός στάθηκε στην ανάγκη βελτίωσης της ομάδας του, εντάσσοντας εκεί και ατομικά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταγραφικές αναζητήσεις του Δικεφάλου.
Αναλυτικά ο Λίσι δήλωσε:
«Είναι η δεύτερη σερί νίκη, αλλά για εμένα δεν είναι σημαντικό. Είναι πάντα σημαντικό πάντα να κερδίζεις, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το πως βελτιώνεται η ομάδα» είπε ο Ιταλός.
Για τον Κωνσταντέλια: «Ο Κωνσταντέλιας είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Πρέπει να δουλέψει σκληρά, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει καλύτερος από ότι είναι ήδη. Αλλά σίγουρα, είναι πολύ σημαντικός για εμάς».
Για τις σημειώσεις που κρατά κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Κρατάω σημειώσεις, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ξεχάσω πράγματα. Πιστεύω ότι μετά το πρώτο cooling break ήμασταν καλύτεροι, βελτιωθήκαμε με τη μπάλα στα πόδια. Κάναμε πράγματα που δεν μου άρεσαν, και τα διορθώσαμε».
Για τις μεταγραφές: «Το κλαμπ και η αθλητική διεύθυνση δουλεύουν σκληρά. Πρέπει να περιμένουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές για να παίξουμε τα πρώτα παιχνίδια, αλλά εμπιστεύομαι απόλυτα το κλαμπ και την αθλητική διεύθυνση, γιατί δουλεύουμε μαζί, και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά».
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