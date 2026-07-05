Μπλόκο σε κοκαΐνη αξίας 37 εκατ. δολαρίων από τις μεξικανικές αρχές, 4 συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Κοκαΐνη Ναρκωτικά Ειρηνικός Ωκεανός

Μπλόκο σε κοκαΐνη αξίας 37 εκατ. δολαρίων από τις μεξικανικές αρχές, 4 συλλήψεις

Οι αρχές εντόπισαν δύο σκάφη ανοιχτά της Οαχάκα με 86 δέματα που περιείχαν περίπου 2.990 κιλά κοκαΐνης

Μπλόκο σε κοκαΐνη αξίας 37 εκατ. δολαρίων από τις μεξικανικές αρχές, 4 συλλήψεις
Σχεδόν τρεις τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι μεξικανικές αρχές σε μεγάλη επιχείρηση στον Ειρηνικό Ωκεανό, κατά την οποία συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο σκάφη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης από την Ουάσιγκτον προς το Μεξικό για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από θαλάσσια και αεροπορική επιτήρηση στην περιοχή ανοιχτά της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό.

Περιπολικό σκάφος του μεξικανικού ναυτικού προχώρησε στην αναχαίτιση των δύο πλοίων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα και εντόπισαν «86 δέματα που περιείχαν περίπου 2.990 κιλά κοκαΐνης», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Επιπλέον, κατασχέθηκαν 20 δοχεία με περίπου 1.000 λίτρα καυσίμου.

Η πίεση των ΗΠΑ και οι επιχειρήσεις κατά των καρτέλ

Οι μεξικανικές αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών και έχουν αυξήσει τις κατασχέσεις και τις συλλήψεις υπόπτων μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενισχύσει την πίεση προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ζητώντας από την κυβέρνηση της προέδρου του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ να περιορίσει τη μεταφορά ουσιών μέσω των συνόρων των δύο χωρών.

«Πλήγμα» στις δομές του οργανωμένου εγκλήματος

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού εκτίμησε ότι με την επιχείρηση αποτράπηκε η διανομή και λιανική πώληση ναρκωτικών αξίας περίπου 37 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσχεση συνέβαλε στην αποδυνάμωση των «οικονομικών και επιχειρησιακών δομών» του οργανωμένου εγκλήματος.

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