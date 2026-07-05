Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μπλόκο σε κοκαΐνη αξίας 37 εκατ. δολαρίων από τις μεξικανικές αρχές, 4 συλλήψεις
Μπλόκο σε κοκαΐνη αξίας 37 εκατ. δολαρίων από τις μεξικανικές αρχές, 4 συλλήψεις
Οι αρχές εντόπισαν δύο σκάφη ανοιχτά της Οαχάκα με 86 δέματα που περιείχαν περίπου 2.990 κιλά κοκαΐνης
Σχεδόν τρεις τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι μεξικανικές αρχές σε μεγάλη επιχείρηση στον Ειρηνικό Ωκεανό, κατά την οποία συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο σκάφη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης από την Ουάσιγκτον προς το Μεξικό για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από θαλάσσια και αεροπορική επιτήρηση στην περιοχή ανοιχτά της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό.
Περιπολικό σκάφος του μεξικανικού ναυτικού προχώρησε στην αναχαίτιση των δύο πλοίων.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα και εντόπισαν «86 δέματα που περιείχαν περίπου 2.990 κιλά κοκαΐνης», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν 20 δοχεία με περίπου 1.000 λίτρα καυσίμου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενισχύσει την πίεση προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ζητώντας από την κυβέρνηση της προέδρου του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ να περιορίσει τη μεταφορά ουσιών μέσω των συνόρων των δύο χωρών.
Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσχεση συνέβαλε στην αποδυνάμωση των «οικονομικών και επιχειρησιακών δομών» του οργανωμένου εγκλήματος.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από θαλάσσια και αεροπορική επιτήρηση στην περιοχή ανοιχτά της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό.
Περιπολικό σκάφος του μεξικανικού ναυτικού προχώρησε στην αναχαίτιση των δύο πλοίων.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα και εντόπισαν «86 δέματα που περιείχαν περίπου 2.990 κιλά κοκαΐνης», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
En alta mar no existe margen para el error.— SEMAR México (@SEMAR_mx) July 4, 2026
Gracias al profesionalismo, preparación y coordinación del personal naval en funciones de Guardia Costera, una operación de vigilancia marítima en aguas del Pacífico concluyó con el aseguramiento exitoso de un cargamento con un peso… pic.twitter.com/d26BgeTJUh
Επιπλέον, κατασχέθηκαν 20 δοχεία με περίπου 1.000 λίτρα καυσίμου.
Η πίεση των ΗΠΑ και οι επιχειρήσεις κατά των καρτέλΟι μεξικανικές αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών και έχουν αυξήσει τις κατασχέσεις και τις συλλήψεις υπόπτων μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενισχύσει την πίεση προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ζητώντας από την κυβέρνηση της προέδρου του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ να περιορίσει τη μεταφορά ουσιών μέσω των συνόρων των δύο χωρών.
«Πλήγμα» στις δομές του οργανωμένου εγκλήματοςΤο πολεμικό ναυτικό του Μεξικού εκτίμησε ότι με την επιχείρηση αποτράπηκε η διανομή και λιανική πώληση ναρκωτικών αξίας περίπου 37 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσχεση συνέβαλε στην αποδυνάμωση των «οικονομικών και επιχειρησιακών δομών» του οργανωμένου εγκλήματος.
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