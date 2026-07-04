Ολυμπιακός: Έκλεισε τον Σμαΐλοβιτς με 6,5 εκατ. ευρώ, πάει την Κυριακή στην Ολλανδία ο Σουηδός

Σάντεφιορντ (Νορβηγία) και ο Ολυμπιακός τον έκλεισε δίνοντας 6,5 εκατ. ευρώ στην ομάδα του.



Ο νεαρός αμυντικός αναμένεται την Κυριακή στην Ολλανδία για να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει στη νέα του ομάδα.



Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έχει τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα U21 της Σουηδίας. Εκτός από τη Σάντβικεν, έχει αγωνιστεί για τη Λέτσε στην Ιταλία, την Μπερνς, την Τάμπι και την ΙΚ Φρέι.







🚨 Sandefjord säljer Zinedin Smajlovic till den grekiska jätten Olympiakos. Det blir en ny rekorddeal. Prislappen landar på €5 miljoner euro – och affären kan bli värd €6 miljoner euro, ifall alla bonusar aktiveras i övergången. https://t.co/xBFU16FklA — Anel Avdić (@AnelAvdic) July 4, 2026