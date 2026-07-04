Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ολυμπιακός: Έκλεισε τον Σμαΐλοβιτς με 6,5 εκατ. ευρώ, πάει την Κυριακή στην Ολλανδία ο Σουηδός
Ολυμπιακός: Έκλεισε τον Σμαΐλοβιτς με 6,5 εκατ. ευρώ, πάει την Κυριακή στην Ολλανδία ο Σουηδός
Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Σάντεφιορντ και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή του 22χρονου κεντρικού αμυντικού
Έτοιμος να υπογράψει τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς είναι ο Ολυμπιακός.
Ο 22χρονος διεθνής Σουηδός κεντρικός αμυντικός ανήκει στην Σάντεφιορντ (Νορβηγία) και ο Ολυμπιακός τον έκλεισε δίνοντας 6,5 εκατ. ευρώ στην ομάδα του.
Ο νεαρός αμυντικός αναμένεται την Κυριακή στην Ολλανδία για να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει στη νέα του ομάδα.
Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έχει τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα U21 της Σουηδίας. Εκτός από τη Σάντβικεν, έχει αγωνιστεί για τη Λέτσε στην Ιταλία, την Μπερνς, την Τάμπι και την ΙΚ Φρέι.
Ο 22χρονος διεθνής Σουηδός κεντρικός αμυντικός ανήκει στην Σάντεφιορντ (Νορβηγία) και ο Ολυμπιακός τον έκλεισε δίνοντας 6,5 εκατ. ευρώ στην ομάδα του.
Ο νεαρός αμυντικός αναμένεται την Κυριακή στην Ολλανδία για να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει στη νέα του ομάδα.
Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς έχει τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα U21 της Σουηδίας. Εκτός από τη Σάντβικεν, έχει αγωνιστεί για τη Λέτσε στην Ιταλία, την Μπερνς, την Τάμπι και την ΙΚ Φρέι.
🚨 Sandefjord säljer Zinedin Smajlovic till den grekiska jätten Olympiakos. Det blir en ny rekorddeal. Prislappen landar på €5 miljoner euro – och affären kan bli värd €6 miljoner euro, ifall alla bonusar aktiveras i övergången. https://t.co/xBFU16FklA— Anel Avdić (@AnelAvdic) July 4, 2026
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