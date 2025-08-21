Ιστιοπλοΐα: Το πρόγραμμα της «Aegean Regatta 2025»

Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα των 72 σκαφών από την Ελλάδα και 8 ξένες χώρες ολοκληρώνουν τις τελευταίες ετοιμασίες τους ενόψει της πρεμιέρας της «Aegean Regatta 2025» που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοιχτής Θάλασσας της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων αποτελεί προτεραιότητα και η αυστηρή τήρηση των καθορισμένων κανόνων είναι απαραίτητη για την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προβολή στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν τοποθετηθεί 6 καταμετρητές και 1 αρχικαταμετρητής, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης, με στόχο να ελεγχθούν τα περισσότερα σκάφη που έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο σε ρεγκάτα μέχρι σήμερα.

Τα ιστιοπλοϊκά θα ανοίξουν πανιά από τη Μύρινα της Λήμνου και με ενδιάμεσους σταθμούς τον Άγιο Ευστράτιο και το Πλωμάρι θα καταλήξουν στη Μυτιλήνη για τον τερματισμό σε μία εβδομάδα έντονων συγκινήσεων και γνωριμίας με τα υπέροχα νησιά και τους κατοίκους του Αιγαίου Πελάγους.

Το πρόγραμμα της "Αegean Regatta 2025"

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025

16:00: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις στη Μύρινα

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025

09:30: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις

19:30: Συγκέντρωση Κυβερνητών

21:00: Τελετή Έναρξης στη Μύρινα της Λέσβου

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Μύρινα Λήμνου – Άγιος Ευστράτιος (περίπου 21 ναυτικά μίλια)

21:00: Απονομές επάθλων στον Άγιο Ευστράτιο

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Άγιος Ευστράτιος – Πλωμάρι Λέσβου (περίπου 76 ναυτικά μίλια)

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025

Ημέρα ξεκούρασης στο Πλωμάρι

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025

11:00: Παράκτια Διαδρομή στο Πλωμάρι (περίπου 10 ναυτικά μίλια)

21:00: Απονομές επάθλων στο Πλωμάρι

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Πλωμάρι – Μυτιλήνη (περίπου 20 ναυτικά μίλια)

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025

11:00: Παράκτια Διαδρομή στη Μυτιλήνη (περίπου 8 ναυτικά μίλια)

21:00: Τελετή Λήξης στη Μυτιλήνη





