Δυναμική ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο μετά το χθεσινό «αλαλούμ» με τη STOXX

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Προσπάθεια εκδήλωσης τεχνικής αντίδρασης καταγράφεται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στον απόηχο των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης. Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο, καθώς οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (24/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +1,16% και διαπραγματεύεται στις 2.484,60 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.485,43 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.472,07 μονάδες.Η εκτίναξη των προθεσμιακών συμβολαίων του πετρελαίου τύπου Brent άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, ως απόρροια της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, αναζωπυρώνει τους φόβους για παρατεταμένα υψηλό πληθωρισμό και διατήρηση της σφιχτής νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση νέων εμπορικών δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οι αναθεωρημένες ανησυχίες γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης διατηρούν σε εγρήγορση τους επενδυτές, ενισχύοντας τη επιφυλακτικότητα.Στο εγχώριο ταμπλό, η σημερινή ανοδική τροχιά αποδίδεται κυρίως σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές των οποίων οι αποτιμήσεις κατέστησαν ελκυστικές μετά την πρόσφατη υποχώρηση. Ωστόσο, λόγω της εγγύτητας του Σαββατοκύριακου, δεν αποκλείονται κινήσεις κατοχύρωσης ρευστών διαθεσίμων από την πλευρά των χαρτοφυλακίων για τον περιορισμό του ρίσκου.Η βραχυπρόθεσμη τάση της ελληνικής αγοράς αναμένεται να παραμείνει στενά συνδεδεμένη με τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών δεικτών. Καταλύτη για τη διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας σχετικά με την υποκείμενη δυναμική του ΧΑ θα αποτελέσει η έναρξη δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου των εισηγμένων την ερχόμενη εβδομάδα, με τις συστημικές τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ και η Noval Property. Την Πέμπτη (30/7) ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Titan, η Optima bank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική. Την Παρασκευή (31/7) σειρά έχει η Alpha Bank.Η Λεωφόρος Αθηνών δέχθηκε χθες ισχυρές πιέσεις καθώς η τελευταία ενημέρωση της STOXX για την ταξινόμηση των χωρών προκάλεσε σύγχυση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της μετάβασης της Ελλάδας σε καθεστώς «Developed Market».