Σε καλή κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική ΚΑΡΠΑ Ιπποκράτειο

Σε καλή κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Χαλκιδική

Nαυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Σε καλή κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Χαλκιδική
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Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου το κοριτσάκι, ηλικίας 2,5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε, χθες το απόγευμα, χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, στο Πολύχρονο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην παραλία παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), με αποτέλεσμα το παιδί να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εισήχθη στην Α’ Παιδιατρική Κλινική λόγω εισρόφησης υγρών. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία.
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