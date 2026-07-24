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Έκλεβαν εξωλέμβιες μηχανές από σκάφη στη Χαλκιδική για σχεδόν τρία χρόνια, ζημιά άνω των 530.000 ευρώ
Έκλεβαν εξωλέμβιες μηχανές από σκάφη στη Χαλκιδική για σχεδόν τρία χρόνια, ζημιά άνω των 530.000 ευρώ
Η αποκαλούμενη «σπείρα των εξωλέμβιων» είχε εμπλακεί σε 69 κλοπές από σκάφη, με τις μηχανές να καταλήγουν, σύμφωνα με τη δικογραφία, στη Γεωργία προς πώληση
Καταδικάστηκαν τα μέλη της «σπείρας των εξωλέμβιων», τα οποία για τρία χρόνια «σήκωναν» τις μηχανές από ερασιτεχνικά και επαγγελματικά σκάφη σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής, με τη συνολική τους λεία να ξεπερνά τα 530.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τα τέσσερα μέλη της σπείρας εντόπιζαν τα σκάφη που είτε ελλιμενίζονταν είτε βρίσκονταν σταθμευμένα σε χερσαίο χώρο. Στη συνέχεια, δρώντας κυρίως τις νυχτερινές ώρες και με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, αφαιρούσαν τους εξωλέμβιους κινητήρες και ακολούθως φαίνεται διοχέτευαν προς πώληση τα κλοπιμαία στη Γεωργία.
Με αυτόν τον τρόπο διέπραξαν, από τις αρχές του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025, συνολικά 69 κλοπές.
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, όλοι με καταγωγή από τη Γεωργία, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Στα δύο άτομα που κατηγορούνται οτι εμπλέκονται σε 69 και 65 περιπτώσεις κλοπής αντίστοιχα, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 6 ετών στον καθένα, ενώ αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό (Εφετείο).
Στους υπόλοιπους δύο, στους οποίους αποδίδεται εμπλοκή σε 4 και 18 περιστατικά κλοπών, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 2 και 3 ετών αντίστοιχα, με τριετή αναστολή.
Στην απολογία του, ο 39χρονος βασικός κατηγορούμενος —ο οποίος είχε προφυλακιστεί μετά τη σύλληψή του— αποδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου, ενώ οι υπόλοιποι τρεις συγκατηγορούμενοί του αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή.
Σημειώνεται ότι στις έρευνες που ακολούθησαν τη σύλληψή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις εξωλέμβιες μηχανές, δύο συστήματα μετάδοσης κίνησης σκάφους, ένα κοπίδι, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και το χρηματικό ποσό των 640 ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τα τέσσερα μέλη της σπείρας εντόπιζαν τα σκάφη που είτε ελλιμενίζονταν είτε βρίσκονταν σταθμευμένα σε χερσαίο χώρο. Στη συνέχεια, δρώντας κυρίως τις νυχτερινές ώρες και με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, αφαιρούσαν τους εξωλέμβιους κινητήρες και ακολούθως φαίνεται διοχέτευαν προς πώληση τα κλοπιμαία στη Γεωργία.
Με αυτόν τον τρόπο διέπραξαν, από τις αρχές του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025, συνολικά 69 κλοπές.
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, όλοι με καταγωγή από τη Γεωργία, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Στα δύο άτομα που κατηγορούνται οτι εμπλέκονται σε 69 και 65 περιπτώσεις κλοπής αντίστοιχα, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 6 ετών στον καθένα, ενώ αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό (Εφετείο).
Στους υπόλοιπους δύο, στους οποίους αποδίδεται εμπλοκή σε 4 και 18 περιστατικά κλοπών, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 2 και 3 ετών αντίστοιχα, με τριετή αναστολή.
Στην απολογία του, ο 39χρονος βασικός κατηγορούμενος —ο οποίος είχε προφυλακιστεί μετά τη σύλληψή του— αποδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου, ενώ οι υπόλοιποι τρεις συγκατηγορούμενοί του αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή.
Σημειώνεται ότι στις έρευνες που ακολούθησαν τη σύλληψή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις εξωλέμβιες μηχανές, δύο συστήματα μετάδοσης κίνησης σκάφους, ένα κοπίδι, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και το χρηματικό ποσό των 640 ευρώ.
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