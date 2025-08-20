Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με βολή στα 58.82μ - Βίντεο
Υπό καταρρακτώδη βροχή η Ελίνα Τζένγκο πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη Λωζάνη και μπήκε στην τελική τριάδα στον ακοντισμό
Την 3η θέση κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League της Λωζάνης.
Υπό καταρρακτώδη βροχή η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με βολή στα 58.82μ πήρε την 3η θέση στον ακοντισμό πίσω από την Αντριάνα Βιλάγκος από τη Σερβία με 63,02 μ. και την Τζο Αν ντε Πλεσίς από τη Ν. Αφρική με 58,89 μέτρα.
Η Ελίνα Τζένγκο με την πρώτη βολή έστειλε το ακόντιο στα 53.26μ και με την δεύτερη στα 54.07μ. Στην τρίτη το ακόντιο έφτασε στα 55.36μ και στην τέταρτη στα 58.82μ που της έδωσαν και την 3η θέση.
Η 5η βολή της ήταν στα 53.77μ και η 6η στα 56.83μ.
