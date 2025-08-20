Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με βολή στα 58.82μ - Βίντεο
SPORTS
Ελίνα Τζένγκο Ακοντισμός Diamond League

Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με βολή στα 58.82μ - Βίντεο

Υπό καταρρακτώδη βροχή η Ελίνα Τζένγκο πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στη Λωζάνη και μπήκε στην τελική τριάδα στον ακοντισμό

Ελίνα Τζένγκο: Τρίτη στο Diamond League της Λωζάνης με βολή στα 58.82μ - Βίντεο
Την 3η θέση κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League της Λωζάνης. 

Υπό καταρρακτώδη βροχή η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με βολή στα 58.82μ πήρε την 3η θέση στον ακοντισμό πίσω  από την  Αντριάνα Βιλάγκος από τη Σερβία με 63,02 μ. και την Τζο Αν ντε Πλεσίς από τη Ν. Αφρική  με 58,89 μέτρα. 

Η Ελίνα Τζένγκο με την πρώτη βολή έστειλε το ακόντιο στα 53.26μ και με την δεύτερη στα 54.07μ. Στην τρίτη το ακόντιο έφτασε στα 55.36μ και στην τέταρτη στα 58.82μ που της έδωσαν και την 3η θέση. 

Η 5η βολή της ήταν στα 53.77μ και η 6η στα 56.83μ.


Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dc7gs5ignbg1)



Ειδήσεις σήμερα:

Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει

Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Σε εξέλιξη η ψυχιατρική εκτίμηση

Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό για να σχηματίσουν άστρο του Δαυίδ - Δείτε βίντεο

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης