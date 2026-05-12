Παύλος Σιδηρόπουλος: Η βιογραφία του μέσα από την τέχνη των κόμικς
Το graphic novel «Παύλος Σιδηρόπουλος - Εν Κατακλείδι» θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μικρός Ήρως
O πρίγκιπας του ελληνικού ροκ, Παύλος Σιδηρόπουλος, «ζωντανεύει» ως ήρωας κόμικ μέσα από το graphic novel των Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου και Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη με τίτλο «Παύλος Σιδηρόπουλος - Εν Κατακλείδι» που κυκλοφορεί πανελλαδικά την Τετάρτη 20 Μαΐου από τις εκδόσεις Μικρός Ήρως.
Τα λόγια για να περιγράψει κανείς την μορφή του Παύλου Σιδηρόπουλου είναι περιττά. Ένας από τους σημαντικότερους εκπρόσωπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής με το διαχρονικό έργο του να παίζει σε λούπα μέχρι και σήμερα. Ροκ ποιητής, αντισυμβατικός, γνήσιος, αυτοκαταστροφικός, ρομαντικός επαναστάτης, εμβληματική φιγούρα της μεταπολιτευτικής γενιάς, περιθωριακός με συνείδηση, χαρισματικός ερμηνευτής που έφυγε νωρίς, άφησε όμως πίσω του κάτι απόλυτα διαχρονικό: τραγούδια που μοιάζουν με εξομολογήσεις και σιωπές που ακόμα ηχούν.
Η ιδιαίτερη αυτή βιογραφία μέσα από την τέχνη των κόμικς αποτυπώνει τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στη δημιουργία και την αυτοκαταστροφή, το φως και το σκοτάδι ενός αλήτη διανοούμενου που λογοκρίθηκε και κέρδισε την αναγνώριση ήρθε.
Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή του: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του.»
To graphic novel θα είναι διαθέσιμο στο περίπτερο των εκδόσεων Μικρός Ήρως στο Comicdom CON 2026 (15 - 17 Μαΐου – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων). Στο φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση του ενώ θα φιλοξενηθεί , στο κτίριο «Παλαιοί Φούρνοι», και σχετική έκθεση που θα συνοδεύεται ηχητικά και από τα τραγούδια του.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ COMICDON
Παύλος Σιδηρόπουλος - Εν Κατακλείδι
Παρουσίαση | Κυριακή 17 Μαΐου – Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ – 14.00
Έκθεση | 15 – 17 Μαΐου – Κτίριο Παλαιοί Φούρνοι
Είσοδος Ελεύθερη
