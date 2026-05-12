Απρόοπτο σε συναυλία του Έρικ Κλάπτον στην Ισπανία από θεατή που του πέταξε κάτι σαν δίσκο βινυλίου, δείτε βίντεο
Μετά το περιστατικό ο Κλάπτον δεν επέστρεψε στη σκηνή
Από ένα απρόοπτο που τον έκανε να βάλει πρόωρο τέλος σε συναυλία στην Ισπανία σημαδεύτηκε η εμφάνιση του Έρικ Κλάπτον στη Μαδρίτη.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε θεατής της συναυλίας που δόθηκε στις 7 Μαΐου, ο Κλάπτον δέχθηκε στο σώμα του ένα αντικείμενο που του πέταξε κάποιος από το κοινό, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πιθανότατα για δίσκο βινυλίου.
Στα ίδια πλάνα φαίνεται η έκπληξη του 81χρονου θρύλου της μουσικής ο οποίος είχε μόλις τελειώσει την ερμηνεία του τραγουδιού του Cocaine.
Όπως αναφέρει η Page Six, μετά το περιστατικό ο Έρικ Κλάπτον δεν επέστρεψε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το Before You Accuse Me ως encore, όπως έχει κάνει με άλλες συναυλίες στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του.
Very sad indeed. What kind of idiot does that? pic.twitter.com/0bNZ3wYFU7— Pablo Rodríguez (@Paulhewsonrm) May 7, 2026
