Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ικάρντι: Οπαδός της Γαλατάσαραϊ δέχθηκε κουτουλιά από τον Αργεντινό σε εκδήλωση της ομάδας - Βίντεο
Ικάρντι: Οπαδός της Γαλατάσαραϊ δέχθηκε κουτουλιά από τον Αργεντινό σε εκδήλωση της ομάδας - Βίντεο
Σάλο έχει προκαλέσει η κίνηση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, ο οποίος παρευρέθηκε σε δημόσια εκδήλωση της ομάδας του και έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής
Ο Μάουρο Ικάρντι κατάφερε ξανά να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και δυστυχώς όχι για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Ο Αργεντινός φορ της Γαλατάσαραϊ έγινε πρωταγωνιστής σε ένα επεισόδιο που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς χτύπησε με κουτουλιά έναν οπαδό της ομάδας σε δημόσια εκδήλωση.
Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε δεκάδες κάμερες και πολλά παιδιά που έσπευσαν να του ζητήσουν αυτόγραφο, με τον Ικάρντι να ρίχνει κουτουλιά σε οπαδό που τον πλησίασε, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι του είπε.
Όπως φαίνεται από τα σχετικά βίντεο, ο επιθετικός δεν είπε κουβέντα μετά το περιστατικό αντιθέτως, αποχώρησε εκνευρισμένος μαζί με τη σύντροφό του.
Η ενέργεια του Ικάρντι προκάλεσε σάλο στην Τουρκία, με τα τοπικά ΜΜΕ να αναρωτιούνται αν πρόκειται απλώς για ένα ξέσπασμα ή για σημάδι πως ο Αργεντινός έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο. Από την πλευρά της τουρκικής ομάδας, πάντως, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη τοποθέτηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε δεκάδες κάμερες και πολλά παιδιά που έσπευσαν να του ζητήσουν αυτόγραφο, με τον Ικάρντι να ρίχνει κουτουλιά σε οπαδό που τον πλησίασε, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι του είπε.
Όπως φαίνεται από τα σχετικά βίντεο, ο επιθετικός δεν είπε κουβέντα μετά το περιστατικό αντιθέτως, αποχώρησε εκνευρισμένος μαζί με τη σύντροφό του.
Η ενέργεια του Ικάρντι προκάλεσε σάλο στην Τουρκία, με τα τοπικά ΜΜΕ να αναρωτιούνται αν πρόκειται απλώς για ένα ξέσπασμα ή για σημάδι πως ο Αργεντινός έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο. Από την πλευρά της τουρκικής ομάδας, πάντως, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη τοποθέτηση.
Ahora 🚨— Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) August 20, 2025
Escándalo con Mauro Icardi , Fans y la policía en Turquía 🇹🇷 🔥 pic.twitter.com/nFi1MJv1e5
Ειδήσεις σήμερα:
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια - Βρήκαν ναρκωτικά, ρόπαλα και ΙΧ χωρίς πινακίδες
Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα