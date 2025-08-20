Ικάρντι: Οπαδός της Γαλατάσαραϊ δέχθηκε κουτουλιά από τον Αργεντινό σε εκδήλωση της ομάδας - Βίντεο
Γαλατάσαραϊ Μάουρο Ικάρντι Τουρκία

Ικάρντι: Οπαδός της Γαλατάσαραϊ δέχθηκε κουτουλιά από τον Αργεντινό σε εκδήλωση της ομάδας - Βίντεο

Σάλο έχει προκαλέσει η κίνηση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, ο οποίος παρευρέθηκε σε δημόσια εκδήλωση της ομάδας του και έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής

Ο Μάουρο Ικάρντι κατάφερε ξανά να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και δυστυχώς όχι για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Ο Αργεντινός φορ της Γαλατάσαραϊ έγινε πρωταγωνιστής σε ένα επεισόδιο που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς χτύπησε με κουτουλιά έναν οπαδό της ομάδας σε δημόσια εκδήλωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε δεκάδες κάμερες και πολλά παιδιά που έσπευσαν να του ζητήσουν αυτόγραφο, με τον Ικάρντι να ρίχνει κουτουλιά σε οπαδό που τον πλησίασε, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι του είπε.

Όπως φαίνεται από τα σχετικά βίντεο, ο επιθετικός δεν είπε κουβέντα μετά το περιστατικό αντιθέτως, αποχώρησε εκνευρισμένος μαζί με τη σύντροφό του. 

Η ενέργεια του Ικάρντι προκάλεσε σάλο στην Τουρκία, με τα τοπικά ΜΜΕ να αναρωτιούνται αν πρόκειται απλώς για ένα ξέσπασμα ή για σημάδι πως ο Αργεντινός έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο. Από την πλευρά της τουρκικής ομάδας, πάντως, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη τοποθέτηση.


