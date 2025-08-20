Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας, Εθνική μπάσκετ και Μίλτο Τεντόγλου
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας, Εθνική μπάσκετ και Μίλτο Τεντόγλου

Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ηρακλή στις 17:00, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και για τις δύο ομάδες

Σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου, το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι πλούσιο με ποδόσφαιρο, μπάσκετ αλλά και στίβο.

Η αυλαία της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας πέφτει με ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη. Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Ηρακλή στις 17:00, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και για τις δύο ομάδες, καθώς είμαστε εν αναμονή της έναρξης και της Super League 2. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους να πάρουν μια πρώτη γεύση από την αγωνιστική εικόνα των δύο αντιπάλων, σε απευθείας μετάδοση από την Cosmote Sport1.

Η δράση συνεχίζεται το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ, όπου η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Λετονία στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει στη δράση μετά από 113 ημέρες και το κοινό περιμένει με ανυπομονησία να δει ξανά με τη γαλανόλευκη φανέλα τον Greek Freak. Απέναντί του θα βρεθεί και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις των Σελτικτς.

Παράλληλα, η Λωζάνη φιλοξενεί το Diamond League, όπου το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο, με την Ελίνα Τζένγκο να ρίχνεται στη μάχη του ακοντισμού στις 20:30, ενώ λίγο αργότερα, στις 21:50, ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί στο μήκος. Η διοργάνωση μεταδίδεται από την ΕΡΤ3.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/08/2025):

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καντσία – Αλ Αχλί Saudi Super Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πανιώνιος – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

20:00 ΕΡΤ News Λετονία – Ελλάδα Μπάσκετ Aegean Ακρόπολις

21:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόλτον – Ρέντινγκ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βασιλεία – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD- MEGA Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

