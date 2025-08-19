Κολύμβηση: Με ιστορική επίδοση στον τελικό των 100μ. πρόσθιο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων ο Ντούμας
Κολύμβηση: Με ιστορική επίδοση στον τελικό των 100μ. πρόσθιο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων ο Ντούμας

Ο Ευάγγελος Ντούμας  έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που τερμάτισε σε λιγότερο από ένα λεπτό, κάνοντας επίδοση 59.77 

Ιστορία «έγραψε» ιστορία ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας στην πισίνα Aquatic Center του Οτοπένι της Ρουμανίας. Στον ημιτελικό των 100μ. πρόσθιο Εφήβων, έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής (στην κατηγορία του) που τερμάτισε σε λιγότερο από ένα λεπτό, κάνοντας επίδοση 59.77 και προκρίθηκε ως τρίτος στον αυριανό (20/8, 19:00) τελικό του αγωνίσματος, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων.

Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων ήταν 1:00.18 από τις 6/7/2025 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στη Σλοβακία.

Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Ανδρών & Νέων Ανδρών ανήκε εδώ και 16 χρόνια στον Δημήτρη Ξυναδα με 1:00.03 από τις 7/8/2009.

Την 2η καλύτερη επίδοση των ημιτελικών (59.72) σημείωσε ο Ιάπωνας Οχάσι Σιν, ο οποίος κατέχει και το Παγκόσμιο Ρεκόρ Εφήβων με 58.94, ενώ πρώτος ήταν ο Βρετανός Φίλιπ Νοβάκι με 59.24.

