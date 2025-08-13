Πρόεδρος Κρουζ Αζούλ για μεταγραφή Γιακουμάκη: «Εξέθεσαν σε κίνδυνο τον παίκτη και την οικογένειά του»
Ο ισχυρός άνδρας της μεξικανικής ομάδας μίλησε όσον αφορά την διαρροή του συμβολαίου του Έλληνα φορ με την Κρουζ Αζούλ κάτι που τον έκανε έξαλλο
Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και πλέον μετράει αντίστροφα για την πρώτη του εμφάνιση με την ασπρόμαυρη φανέλα του ΠΑΟΚ. Λίγο πριν ταξιδέψει, όμως, δημιουργήθηκε ένας ντόρος στο Μεξικό γύρω από το όνομά του.
Το συμβόλαιό του με την Κρουζ Αζούλ αλλά και το κόστος πιθανής μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, μετά τον φετινό δανεισμό του, διέρρευσαν στον τύπο. Μάλιστα αποτέλεσε και θέμα συζήτησης στα αποδυτήρια της ομάδας, καθώς ο Κρητικός επιθετικός αποτελεί έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους στην ομάδα.
Ο πρόεδρος της Κρουζ Αζούλ μίλησε σε μεξικάνικο μέσο για το θέμα της διαρροής:
«Είναι λυπηρό. Για την ασφάλεια του ίδιου του παίκτη, δεν μπορούμε να αποκαλύπτουμε πόσα πληρώνεις για έναν παίκτη ή πόσα κερδίζει. Αυτό τον εκθέτει σε κίνδυνο, όπως και την οικογένειά του. Αυτό είναι που με ενοχλεί από τη διαρροή» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Βελάσκεθ, συμπληρώνοντας:
«Ένας σύλλογος που θέλει να λέγεται μεγάλος, με εκατομμύρια φιλάθλους και σταθερή δέσμευση για την κατάκτηση τίτλων, δεν μπορεί να παζαρεύει για τις τιμές των μεταγραφών. Η Κρουζ Αζούλ θα συνεχίσει να πληρώνει ό,τι χρειάζεται για να διατηρεί ένα ρόστερ ικανό να διεκδικεί τίτλους.
Όλοι στη διοίκηση εργάζονται για να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Ξέρουμε ακριβώς τι επενδύεται στον σύλλογο και τι θέλουμε από αυτόν. Θα ήταν παράλογο να πιστεύουμε ότι φέρνοντας παίκτες αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων θα βρεθούμε στις πρώτες θέσεις . Πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε ποιοτικούς παίκτες και μια άλλη διαδικασία είναι η ανάπτυξή τους σε ομάδες νέων, αλλά αυτό θα πάρει πολύ χρόνο και η Κρουζ Αζούλ είναι ένας σύλλογος που δεν περιμένει πολύ. Θέλουμε άμεσα αποτελέσματα».
