Πρόεδρος Κρουζ Αζούλ για μεταγραφή Γιακουμάκη: «Εξέθεσαν σε κίνδυνο τον παίκτη και την οικογένειά του»

Ο ισχυρός άνδρας της μεξικανικής ομάδας μίλησε όσον αφορά την διαρροή του συμβολαίου του Έλληνα φορ με την Κρουζ Αζούλ κάτι που τον έκανε έξαλλο