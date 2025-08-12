Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Άφησε τη Γιουβέντους για την Κόμο η Αλίσα Λέμαν: Η εντυπωσιακή παρουσίασή της με φόντο τη λίμνη - Δείτε βίντεο
Άφησε τη Γιουβέντους για την Κόμο η Αλίσα Λέμαν: Η εντυπωσιακή παρουσίασή της με φόντο τη λίμνη - Δείτε βίντεο
Η εντυπωσιακότερη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο μετακόμισε από το Τορίνο στη λίμνη Κόμο και το βίντεο παρουσίασής της είναι άκρως μαγευτικό
Ένα από τα μεγαλύτερα «μπαμ» στο φετινό μεταγραφικό παζάρι για το ποδόσφαιρο γυναικών έκανε η Κόμο, η οποία απέκτησε την Αλίσα Λέμαν από τη Γιουβέντους.
Η Ελβετή υπέγραψε για τρεις σεζόν με την ομάδα του Κόμο και η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη και αυτό φάνηκε και από την εντυπωσιακή παρουσίασή της με φόντο τα γαλανά νερά της λίμνης.
Η ιταλική ομάδα την καλωσόρισε με φωτογραφίες και βίντεο με την ίδια να δηλώνει ότι είναι ένα ξεχωριστό βήμα για την καριέρα της, καθώς για πρώτη φορά υπογράφει σε ομάδα που δεν συνδέεται με αντρικό τμήμα. Σημειώνουμε ότι η ομάδα της Κόμο από τη Serie A είναι διαφορετικός σύλλογος.
Η Λέμαν κατέκτησε ένα νταμπλ με τη Γιουβέντους τη σεζόν 2024-25, τη μοναδική χρονιά που αγωνίστηκε με τους Μπιανκονέρι.
Προηγούμενη ομάδα της ήταν η Άστον Βίλα στην οποία γνώρισε και τον πρώην αγαπημένο της, Ντάγκλας Λουιζ. Με τον Βραζιλιάνο ήταν μαζί από το 2021 και μεταγράφηκαν μαζί από την Βίλα στη Γιουβέντους με σκοπό να ζήσουν μαζί.
Το Τορίνο μάλλον τους έπεσε βαρύ καθώς τράβηξαν χωριστούς δρόμους, τον Απρίλιο του 2024, με τον Βραζιλιάνο να θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία και την Αλίσα να λατρεύει τη ζωή της στην Ιταλία.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Η Ελβετή υπέγραψε για τρεις σεζόν με την ομάδα του Κόμο και η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη και αυτό φάνηκε και από την εντυπωσιακή παρουσίασή της με φόντο τα γαλανά νερά της λίμνης.
Η ιταλική ομάδα την καλωσόρισε με φωτογραφίες και βίντεο με την ίδια να δηλώνει ότι είναι ένα ξεχωριστό βήμα για την καριέρα της, καθώς για πρώτη φορά υπογράφει σε ομάδα που δεν συνδέεται με αντρικό τμήμα. Σημειώνουμε ότι η ομάδα της Κόμο από τη Serie A είναι διαφορετικός σύλλογος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Λέμαν κατέκτησε ένα νταμπλ με τη Γιουβέντους τη σεζόν 2024-25, τη μοναδική χρονιά που αγωνίστηκε με τους Μπιανκονέρι.
Προηγούμενη ομάδα της ήταν η Άστον Βίλα στην οποία γνώρισε και τον πρώην αγαπημένο της, Ντάγκλας Λουιζ. Με τον Βραζιλιάνο ήταν μαζί από το 2021 και μεταγράφηκαν μαζί από την Βίλα στη Γιουβέντους με σκοπό να ζήσουν μαζί.
Το Τορίνο μάλλον τους έπεσε βαρύ καθώς τράβηξαν χωριστούς δρόμους, τον Απρίλιο του 2024, με τον Βραζιλιάνο να θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία και την Αλίσα να λατρεύει τη ζωή της στην Ιταλία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα