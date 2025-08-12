Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Θοδωρής Βλάχος: Υποψήφιος για την εθνική πόλο της Ιταλίας εάν αποχωρήσει ο Καμπάνια
Θοδωρής Βλάχος: Υποψήφιος για την εθνική πόλο της Ιταλίας εάν αποχωρήσει ο Καμπάνια
Εφημερίδα της Γένοβα αναφέρει ότι εάν ο Σάντρο Καμπάνια αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Έλληνας προπονητής είναι υποψήφιος διάδοχος
Θέμα με τον Σάντρο Καμπάνια έχει προκύψει στην εθνική ομάδα πόλο ανδρών της Ιταλίας.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας δέκα παίκτες της ομάδας έχουν δηλώσει στην ομοσπονδία ότι δεν θέλουν να συνεργάζονται άλλο με τον Σάντρο Καμπάνια που είναι από το 2008 στο τιμόνι της.
Ήδη έχει αρχίσει η ονοματολογία και μέσα στους υποψήφιους διαδόχους είναι και ο Θοδωρής Βλάχος.
Συγκεκριμένα η εφημερίδα «Il Secolo XIX» της Γένοβα έγραψε και το όνομα του Έλληνα εκλέκτορα μέσα σε αυτά που θα απασχολήσουν την ομοσπονδία της Ιταλίας εάν αποφασίσει το «διαζύγιο» με τον Σάντρο Καμπάνια.
Στη λίστα της εφημερίδας της Γένοβα αλλά και σε άλλα ΜΜΕ της Ιταλίας φιγουράρουν τα ονόματα των Μπόβο, Πόρτζιο και Μαρτίν.
Θυμίζουμε ο Θοδωρής Βλάχος είναι στην Εθνική Ελλάδας από το 2014 και έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός ασημένιο Ολυμπιακού μεταλλίου και ενός ασημένιο και τριών χάλκινων μεταλλίων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας δέκα παίκτες της ομάδας έχουν δηλώσει στην ομοσπονδία ότι δεν θέλουν να συνεργάζονται άλλο με τον Σάντρο Καμπάνια που είναι από το 2008 στο τιμόνι της.
Ήδη έχει αρχίσει η ονοματολογία και μέσα στους υποψήφιους διαδόχους είναι και ο Θοδωρής Βλάχος.
Συγκεκριμένα η εφημερίδα «Il Secolo XIX» της Γένοβα έγραψε και το όνομα του Έλληνα εκλέκτορα μέσα σε αυτά που θα απασχολήσουν την ομοσπονδία της Ιταλίας εάν αποφασίσει το «διαζύγιο» με τον Σάντρο Καμπάνια.
Στη λίστα της εφημερίδας της Γένοβα αλλά και σε άλλα ΜΜΕ της Ιταλίας φιγουράρουν τα ονόματα των Μπόβο, Πόρτζιο και Μαρτίν.
Θυμίζουμε ο Θοδωρής Βλάχος είναι στην Εθνική Ελλάδας από το 2014 και έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός ασημένιο Ολυμπιακού μεταλλίου και ενός ασημένιο και τριών χάλκινων μεταλλίων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα