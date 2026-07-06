Κριστιάνο Ρονάλντο σε δημοσιογράφο: «Κάνε μου μια δύσκολη ερώτηση, ξέρω ότι δε με συμπαθείς», βίντεο
SPORTS
Κριστιάνο Ρονάλντο Μουντιάλ 2026 Πορτογαλία Δημοσιογράφος

Κριστιάνο Ρονάλντο σε δημοσιογράφο: «Κάνε μου μια δύσκολη ερώτηση, ξέρω ότι δε με συμπαθείς», βίντεο

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θυμήθηκε ρεπόρτερ, που δεν είναι στους αγαπημένους του και του έριξε το γάντι

Κριστιάνο Ρονάλντο σε δημοσιογράφο: «Κάνε μου μια δύσκολη ερώτηση, ξέρω ότι δε με συμπαθείς», βίντεο
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του αγωνίζεται στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του. Ονειρεύεται τον τίτλο, προκειμένου να αφήσει την εθνική Πορτογαλίας με τη μοναδική μεγάλη επιτυχία που λείπει.

Μετά από τόσα χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει κανένα ζήτημα να απαντήσει σε καμία ερώτηση.

Ή ακόμα και να προκαλέσει με το δικό του τρόπο τα media.

Αυτό έκανε, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην τελευταία συνέντευξη Τύπου της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.

«Προκαλώ αυτόν τον τύπο εκεί να μου κάνει μια ερώτηση, μια και το ξέρω πως δεν με συμπαθεί» είπε ο Ρονάλντο με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Έστω και σαρκαστικά.

Ο δημοσιογράφος Μαρσέλο Μπέλερ, σήκωσε το γάντι και τον ρώτησε ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα Μουντιάλ στα 41 του χρόνια.

Ο ετοιμόλογος Ρονάλντο του απάντησε πάλι χαμογελώντας: «Να μιλάω κυρίως σε αυτούς που δε με συμπαθούν. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Το ξέρω».

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