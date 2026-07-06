Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
Κριστιάνο Ρονάλντο σε δημοσιογράφο: «Κάνε μου μια δύσκολη ερώτηση, ξέρω ότι δε με συμπαθείς», βίντεο
Κριστιάνο Ρονάλντο σε δημοσιογράφο: «Κάνε μου μια δύσκολη ερώτηση, ξέρω ότι δε με συμπαθείς», βίντεο
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θυμήθηκε ρεπόρτερ, που δεν είναι στους αγαπημένους του και του έριξε το γάντι
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του αγωνίζεται στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του. Ονειρεύεται τον τίτλο, προκειμένου να αφήσει την εθνική Πορτογαλίας με τη μοναδική μεγάλη επιτυχία που λείπει.
Μετά από τόσα χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει κανένα ζήτημα να απαντήσει σε καμία ερώτηση.
Ή ακόμα και να προκαλέσει με το δικό του τρόπο τα media.
Αυτό έκανε, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην τελευταία συνέντευξη Τύπου της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.
«Προκαλώ αυτόν τον τύπο εκεί να μου κάνει μια ερώτηση, μια και το ξέρω πως δεν με συμπαθεί» είπε ο Ρονάλντο με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Έστω και σαρκαστικά.
Ο δημοσιογράφος Μαρσέλο Μπέλερ, σήκωσε το γάντι και τον ρώτησε ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα Μουντιάλ στα 41 του χρόνια.
Ο ετοιμόλογος Ρονάλντο του απάντησε πάλι χαμογελώντας: «Να μιλάω κυρίως σε αυτούς που δε με συμπαθούν. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Το ξέρω».
Μετά από τόσα χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει κανένα ζήτημα να απαντήσει σε καμία ερώτηση.
Ή ακόμα και να προκαλέσει με το δικό του τρόπο τα media.
Αυτό έκανε, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην τελευταία συνέντευξη Τύπου της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.
«Προκαλώ αυτόν τον τύπο εκεί να μου κάνει μια ερώτηση, μια και το ξέρω πως δεν με συμπαθεί» είπε ο Ρονάλντο με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Έστω και σαρκαστικά.
Ο δημοσιογράφος Μαρσέλο Μπέλερ, σήκωσε το γάντι και τον ρώτησε ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα Μουντιάλ στα 41 του χρόνια.
Ο ετοιμόλογος Ρονάλντο του απάντησε πάλι χαμογελώντας: «Να μιλάω κυρίως σε αυτούς που δε με συμπαθούν. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Το ξέρω».
Cristiano Ronaldo: “I challenge that guy there, to ask a good question, since he doesn't like me.”— TC (@totalcristiano) July 5, 2026
Marcelo Bechler: “What's the hardest thing about a World Cup at 41 years old?”
Cristiano: “Talking to those, who don't like me mainly, and you're one of them, I know.” pic.twitter.com/xaykr4IGKN
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα