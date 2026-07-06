Μουντιάλ 2026: Κεραυνοί Μπλάτερ κατά Ινφαντίνο και FIFA για την κόκκινη του Μπαλογκάν
Μουντιάλ 2026: Κεραυνοί Μπλάτερ κατά Ινφαντίνο και FIFA για την κόκκινη του Μπαλογκάν
Ο πρώην Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τα έβαλε με τον νυν για τις εξελίξεις με την κάρτα στον Αμερικανό στράικερ
Ο Σεπ Μπλάτερ αν και έχει φύγει από το προσκήνιο της FIFA, δεν χάνει την ευκαιρία να τοποθετηθεί για τα σοβαρά θέματα του ποδοσφαίρου, ειδικά τώρα που έχει και Μουντιάλ.
Το ζήτημα των ημερών δεν είναι άλλο από την κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν.
Εξέλιξη που τελικά λόγω και της παρέμβασης Τραμπ δε θα τον κρατήσει μακριά από τον προημιτελικό με το Βέλγιο.
Ο πρώην πρόεδρος της FIFA ήταν ξεκάθαρος για το θέμα: «Οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται μέσω πολιτικών τηλεφωνημάτων. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε πεδίο παιχνιδιού για την πολιτική εξουσία.
Εάν ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρεμβαίνει στον πρόεδρο της FIFA και ένας παίκτης αποκτά ξαφνικά δικαίωμα συμμετοχής πριν από έναν αγώνα νοκ-άουτ, το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: πού πηγαίνεις, FIFA;».
Το ζήτημα των ημερών δεν είναι άλλο από την κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν.
Εξέλιξη που τελικά λόγω και της παρέμβασης Τραμπ δε θα τον κρατήσει μακριά από τον προημιτελικό με το Βέλγιο.
Ο πρώην πρόεδρος της FIFA ήταν ξεκάθαρος για το θέμα: «Οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται μέσω πολιτικών τηλεφωνημάτων. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε πεδίο παιχνιδιού για την πολιτική εξουσία.
Εάν ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρεμβαίνει στον πρόεδρο της FIFA και ένας παίκτης αποκτά ξαφνικά δικαίωμα συμμετοχής πριν από έναν αγώνα νοκ-άουτ, το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: πού πηγαίνεις, FIFA;».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα