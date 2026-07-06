Μουντιάλ 2026: Κεραυνοί Μπλάτερ κατά Ινφαντίνο και FIFA για την κόκκινη του Μπαλογκάν
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Μουντιάλ 2026 ΗΠΑ Φολαρίν Μπαλογκάν Σεπ Μπλάτερ Τζιάνι Ινφαντίνο FIFA

Μουντιάλ 2026: Κεραυνοί Μπλάτερ κατά Ινφαντίνο και FIFA για την κόκκινη του Μπαλογκάν

Ο πρώην Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τα έβαλε με τον νυν για τις εξελίξεις με την κάρτα στον Αμερικανό στράικερ

Μουντιάλ 2026: Κεραυνοί Μπλάτερ κατά Ινφαντίνο και FIFA για την κόκκινη του Μπαλογκάν
Ο Σεπ Μπλάτερ αν και έχει φύγει από το προσκήνιο της FIFA, δεν χάνει την ευκαιρία να τοποθετηθεί για τα σοβαρά θέματα του ποδοσφαίρου, ειδικά τώρα που έχει και Μουντιάλ.

Το ζήτημα των ημερών δεν είναι άλλο από την κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν.

Εξέλιξη που τελικά λόγω και της παρέμβασης Τραμπ δε θα τον κρατήσει μακριά από τον προημιτελικό με το Βέλγιο.

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA ήταν ξεκάθαρος για το θέμα: «Οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται μέσω πολιτικών τηλεφωνημάτων. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε πεδίο παιχνιδιού για την πολιτική εξουσία.

Εάν ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρεμβαίνει στον πρόεδρο της FIFA και ένας παίκτης αποκτά ξαφνικά δικαίωμα συμμετοχής πριν από έναν αγώνα νοκ-άουτ, το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: πού πηγαίνεις, FIFA;».

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TyC Sports (@tycsports)

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