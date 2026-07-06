Μουντιάλ 2026: Υποδοχή ηρώων για τους διεθνείς στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από την Γαλλία, βίντεο
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Μουντιάλ 2026 Παραγουάη Γαλλία

Μουντιάλ 2026: Υποδοχή ηρώων για τους διεθνείς στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από την Γαλλία, βίντεο

Χαμός στην Ασουνσιόν με την άφιξη των παικτών του Γκουστάβο Αλφάρο και παρά τον αποκλεισμό τους από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Μουντιάλ 2026: Υποδοχή ηρώων για τους διεθνείς στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από την Γαλλία, βίντεο
Χιλιάδες κόσμου στο αεροδρόμιο της Ασουνσιόν υποδέχθηκαν τους διεθνείς της εθνικής Παραγουάης παρά τον αποκλεισμό τους από το Μουντιάλ.

Τη δική τους μάχη την έδωσαν απέναντι στο φαβορί Γαλλία.

Ένα πέναλτι του Εμπαπέ ήταν εκείνο που τους έβγαλε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά η υπερηφάνεια ξεχείλισε για την παρουσία και την αγωνιστικότητα της Παραγουάης.

Το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή πέρασε πάνω από αψίδα νερού.

Οι παίκτες και ο προπονητής Γκουστάβο Αλφάρο με το που πάτησαν το πόδι τους στη χώρα αποθεώθηκαν.

Στήθηκε μια μεγάλη σκηνή, που ο προπονητής αλλά και οι διεθνείς ευχαρίστησαν τους Παραγουανούς για την υποδοχή.

Η Παραγουάη έμεινε εκτός από τη φάση των «16» αλλά αν μη τι άλλο η εικόνα της στον αγώνα με τη Γαλλία και η δυσκολία που αποκλείστηκε, είναι από τα ματς που θα μείνουν στην ιστορία του φετινού Μουντιάλ.
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TyC Sports (@tycsports)

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