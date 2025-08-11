Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν υπογράφει στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν υπογράφει στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Γάλλος εξτρέμ μετά από δέκα σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου αφήνει τους Βαυαρούς υπογράφοντας στην ομάδα του Ριάντ
Ο 29χρονος Γάλλος διεθνής (58 συμμετοχές) Κίνγκσλεϊ Κομάν βρίσκεται κοντά σε μεταγραφή στην Αλ-Νασρ, όπου αγωνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα (11/8) μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και του συλλόγου στης Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο.
Σύμφωνα με το Sky και την Bild, η Μπάγερν και η Αλ-Νασρ συμφώνησαν για τον Κίνγκσλεϊ Κομάν έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.
Ο Κομάν ετοιμάζεται λοιπόν να γυρίσει σελίδα μετά μια δεκαετία στην Μπάγερν Μονάχου, στην οποία εντάχθηκε από τη Γιουβέντους στο τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου του 2015 με διετή δανεισμό. Πριν μεταγραφεί οριστικά το καλοκαίρι του 2017.
Σε δέκα σεζόν στην Μπάγερν, ο Κομάν κέρδισε το γερμανικό πρωτάθλημα εννέα φορές, αλλά το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι σκόραρε το νικητήριο γκολ του Champions League στον τελικό εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (1-0) στα τέλη Αυγούστου 2020 στη Λισαβόνα. Ο παίκτης της ακαδημίας της Παρί Σεν Ζερμέν από το 2005 έως το 2013 είχε συμβόλαιο με την Μπάγερν μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, τον Νοέμβριο του 2024, δεν ήταν στην πρώτη λίστα και αντικαθιστούσε τον Ουσμάν Ντεμπελέ.
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά
Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει
Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
Σύμφωνα με το Sky και την Bild, η Μπάγερν και η Αλ-Νασρ συμφώνησαν για τον Κίνγκσλεϊ Κομάν έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.
Ο Κομάν ετοιμάζεται λοιπόν να γυρίσει σελίδα μετά μια δεκαετία στην Μπάγερν Μονάχου, στην οποία εντάχθηκε από τη Γιουβέντους στο τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου του 2015 με διετή δανεισμό. Πριν μεταγραφεί οριστικά το καλοκαίρι του 2017.
Σε δέκα σεζόν στην Μπάγερν, ο Κομάν κέρδισε το γερμανικό πρωτάθλημα εννέα φορές, αλλά το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι σκόραρε το νικητήριο γκολ του Champions League στον τελικό εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (1-0) στα τέλη Αυγούστου 2020 στη Λισαβόνα. Ο παίκτης της ακαδημίας της Παρί Σεν Ζερμέν από το 2005 έως το 2013 είχε συμβόλαιο με την Μπάγερν μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, τον Νοέμβριο του 2024, δεν ήταν στην πρώτη λίστα και αντικαθιστούσε τον Ουσμάν Ντεμπελέ.
🚨💣 BREAKING: Kingsley Coman to Al Nassr, here we go! Deal agreed with Bayern for package slightly under €30m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Coman will sign three year deal at Al Nassr, part of ambitious project after Inigo Martinez and João Félix.
Medical and signature this week. pic.twitter.com/arwSUrf5Ve
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά
Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει
Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα